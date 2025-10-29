Thune afirma que conversaciones sobre el cierre de gobierno se están intensificando

Después de casi un mes del cierre del gobierno, puede que por fin estén cambiando las cosas. La llegada del vencimiento de plazos cruciales, sumada a una nueva presión externa, está agregando una nueva urgencia que ha llevado a supuestas conversaciones bipartidistas.

“Creo que han avanzado”, expresó el líder de la mayoría del Senado, John Thune, sobre las conversaciones bipartidistas entre los miembros de base. “Los plazos suelen provocar eso”.

Varios senadores de Thune, además del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y otros líderes republicanos, parecen estar cada vez más convencidos de que habrá suficientes demócratas centristas que podrían ceder, potencialmente, a inicios de la semana que viene.

Asimismo, cree que la inaplazable suspensión de ayudas alimentarias, los retrasos en los viajes en avión y una nueva declaración del sindicato más grande de trabajadores federales que solicitaron a los legisladores que finalicen el cierre federal, que está causando una situación crítica.

Hay que tener en cuenta que los demócratas no se han pronunciado sobre abandonar el cierre del gobierno, y parecen no estar muy dispuestos a hacerlo.

Al cuestionarle sobre su plan para finalizar el cierre, el líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, declaró ante los medios de comunicación el martes que cree que tras el 1 de noviembre los republicanos enfrentarán una gran presión que los llevara a negociar con ellos.

No obstante, una cantidad creciente de demócratas, incluyendo a senadores destacados como Dick Durbin por Illinois y Elizabeth Warren por Massachusetts, han dado a conocer su apoyo a proyectos de ley independientes para suavizar los efectos del cierre.

Los líderes republicanos están intensificando discretamente sus conversaciones internas sobre los pasos a seguir. Hasta entonces, se barajan nuevas medidas provisionales, con decenas de variantes en discusión. Entre ellas se incluye postergar la financiación hasta el 21 de enero aproximadamente o incluso finales de marzo, de acuerdo con cinco fuentes cercanas a las conversaciones.

Las autoridades de la Casa Blanca quieren dilatar la financiación lo máximo posible, probablemente hasta diciembre de 2026. A los republicanos del ala dura del partido le agrada esa idea, pero a los responsables de la asignación de fondos y a los halcones de defensa no lo ven con buenos ojos.

“Cada opción está plagada de un montón de problemas”, expresó un político republicano.

En este sentido, Thune explicó que cualquier medida provisional que venza antes de finalizar este año es inaceptable, informó POLÍTICO.

“Sí, no hay manera de que podamos hacerlo para diciembre. Creo que esa es la evaluación basada simplemente en cómo se ve el calendario”, apuntó el líder de la mayoría del Senado.

Los republicanos han ofrecido detrás de puertas cerradas a los demócratas que, una vez abran de nuevo el gobierno, se impulsarán proyectos de ley de gasto bipartidistas: en un inicio un paquete que incluirá fondos para Agricultura, y después un segundo paquete que abarcara Defensa y Trabajo-Salud. No obstante, hasta el momento, esto no ha sido suficiente para convencer a los demócratas.

Y nada de lo anteriormente dicho aborda la principal preocupación de los demócratas ante el cierre federal: la atención médica. Pero Thune brindó una nueva esperanza el martes, al declarar a la prensa que el presidente Donald Trump estaría dispuesto a reunirse con ellos la semana próxima para hablar sobre la expiración de los subsidios de la Ley de Cuidado de la Salud Asequible (Affordable Care Act), siempre y cuando se haga la reapertura del gobierno.

Por otro lado, el líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, Steve Scalise, ha conversado sobre políticas sanitarias con los presidentes de tres comités clave de la Cámara: Jason Smith (republicano por Missouri), del Comité de Medios y Arbitrios; Tim Walberg (republicano por Michigan), del Comité de Educación y Fuerza Laboral; y Brett Guthrie (republicano por Kentucky), del Comité de Energía y Comercio.

De acuerdo con una fuente cercana a esas conversaciones informales, Sclaise está recabando propuestas legislativas que podrían incorporarse en un paquete de medidas sanitarias a fin de este 2025.

