Blue Jays vs. Dodgers: Fecha, hora y canal del Juego 6 de la Serie Mundial

La Serie Mundial de las Grandes Ligas 2025 llega a un punto decisivo este viernes, cuando los Toronto Blue Jays reciban a los Los Angeles Dodgers en el Juego 6, con la posibilidad de consagrarse campeones por primera vez desde 1993.

¿Dónde ver el Juego 6?

Transmisión: FOX y MLB.com

Fecha: Viernes 31 de octubre de 2025

Hora: 8:00 PM ET

Estadio: Rogers Centre, Toronto

Contexto del enfrentamiento

Toronto llega con ventaja 3-2 después de dominar el Juego 5 por 6-1, impulsado por la brillante actuación del novato Trey Yesavage, quien estableció un récord para debutantes en Serie Mundial al ponchar a 12 rivales.

Los Blue Jays han ganado dos encuentros consecutivos tras caer en un maratónico Juego 3 de 18 entradas. Ahora, están a solo un triunfo del campeonato.

La ofensiva ha sido letal, encabezada por George Springer, Vladimir Guerrero Jr., Addison Barger y el mexicano Alejandro Kirk, quienes han contribuido a los ocho cuadrangulares que suma el equipo en los primeros cinco duelos.

Los Dodgers, contra la pared

Los actuales campeones, los Los Angeles Dodgers, están obligados a ganar para evitar la eliminación y mantener vivas sus aspiraciones de convertirse en el primer equipo del siglo XXI en conquistar títulos consecutivos de la MLB.

El zurdo Blake Snell, dos veces Cy Young, cargó con la derrota en el Juego 5 tras permitir cinco carreras en 6.2 innings. La ofensiva azul no ha logrado responder ante el pitcheo canadiense, que vive un gran momento.

