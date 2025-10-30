Audiencia de la Serie Mundial 2025 baja en EE. UU. pero bate récords en Canadá y Japón

La Serie Mundial 2025 entre los Los Angeles Dodgers y los Toronto Blue Jays registró un descenso en la audiencia estadounidense durante los dos primeros juegos, con un promedio de 12.5 millones de espectadores, lo que representa una caída del 14% respecto a la serie del año pasado entre los Dodgers y los New York Yankees, que promedió 14.55 millones, según informó la Major League Baseball (MLB) el martes.

A pesar de la disminución en Estados Unidos, la atención internacional batió récords. La audiencia combinada de Estados Unidos, Canadá y Japón alcanzó 32.6 millones de espectadores para el primer juego, el mayor registro desde que los Chicago Cubs rompieron su sequía de 108 años al vencer a Cleveland en el Juego 7 de la Serie Mundial de 2016.

En detalle, la victoria de Toronto 11-4 en el Juego 1 promedió 13,305,000 espectadores en Estados Unidos, mientras que la victoria de Los Ángeles 5-1 en el Juego 2, que no contó con transmisión por Univision, alcanzó 11.63 millones según Fox, Fox Deportes, Fox One, la app de Fox Sports y Univision. Para comparar, el Juego 1 de la Serie Mundial del año pasado, donde los Dodgers ganaron 6-3 en 10 entradas con un grand slam de Freddie Freeman, fue visto por 15.2 millones, mientras que el Juego 2 registró 13.44 millones.

En Canadá, el primer partido reunió a 7 millones de espectadores, y el segundo a 6.6 millones, ambos récords históricos para los Blue Jays en Sportsnet, cadena propiedad de Rogers Communications Inc., la empresa matriz del equipo. La transmisión en francés por TVA Sports también estableció un récord con 502.000 espectadores para el Juego 1.

Por su parte, en Japón, el Juego 1 alcanzó 11.8 millones de espectadores en NHK-G, el mayor registro para una sola cadena, mientras que el Juego 2 promedió 9.5 millones en NHK-BS, con un promedio general de 10.7 millones durante los dos encuentros.

En total, el promedio de audiencia combinada de Estados Unidos, Canadá y Japón para los dos primeros juegos de la Serie Mundial 2025 fue de 30.5 millones de espectadores, reflejando un fuerte interés internacional a pesar de la caída en el mercado estadounidense.

