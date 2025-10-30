Vladimir Guerrero Jr. tras poner a Toronto a un triunfo del título: “El trabajo no está terminado”

Los Toronto Blue Jays quedaron a solo una victoria de coronarse campeones de la Serie Mundial 2025, luego de imponerse este miércoles 1-6 a los Los Angeles Dodgers, para tomar ventaja de 3-2 en la serie. Sin embargo, lejos de celebrar antes de tiempo, su figura dominicana Vladimir Guerrero Jr. aseguró que el grupo sigue concentrado.

“Como siempre digo, el trabajo no está terminado”, declaró el inicialista tras el compromiso.

La reacción de Toronto ha sido inmediata luego de perder el maratónico duelo de 18 entradas el lunes. El club respondió con triunfos consecutivos martes y miércoles en el Dodger Stadium, enviando la batalla al Juego 6, que se disputará el viernes en el Rogers Centre. Guerrero Jr. confía en que será el escenario ideal para cerrar el enfrentamiento.

“Esta semana salimos día tras día, estamos de vuelta e intentaremos ganarlo todo en casa”, señaló el dominicano, quien se voló la cerca por segundo juego seguido. Con este batazo llegó a ocho jonrones en la postemporada, igualando al japonés Shohei Ohtani como los máximos cañoneros de octubre.

En la victoria del miércoles, Guerrero Jr. también destacó el desempeño del novato Trey Yesavage, protagonista de una salida histórica. El derecho de 22 años ponchó a 12 rivales y solo permitió una carrera en siete episodios, dominando por completo a una alineación estelar.

“Lo amo, es un chico joven que viene a darlo todo y hace que las cosas sucedan”, elogió Guerrero Jr. sobre su compañero.

Con la serie regresando a Canadá, los Blue Jays se encuentran a las puertas de poner fin a una sequía de más de tres décadas sin trofeo de Serie Mundial.

