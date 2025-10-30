Colombia arrestó al noveno sospechoso de la muerte de Miguel Uribe Turbay

La Fiscalía General de la Nación informó que la investigación del asesinato del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, lo llevó a localizar a la novena persona involucrada, quien fue arrestado por su participación en el atentado.

Las autoridades colombianas dijeron que Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, es presunto intermediario entre el grupo criminal que ejecutó el atentado contra Miguel Uribe el pasado 7 de junio en el occidente de Bogotá.

“Las evidencias dan cuenta de que esta persona habría sido contactada para que organizara todo lo relacionado con el ataque. En ese sentido, presuntamente le encomendó el plan criminal a Elder José Arteaga Hernández, alias Chipi, quien es señalado de definir la logística y los roles que cumplirían los demás implicados”, indicó la fiscalía en un comunicado.

La Fiscalía avanzó en una nueva fase en la investigación que se sigue por el magnicidio del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, con la identificación y judicialización de Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, posible intermediario entre los determinadores… pic.twitter.com/anu7fDtTlN — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) October 30, 2025

“El Viejo” siguió a la víctima desde marzo

Señalaron que “El Viejo” también estaría involucrado en seguir a la víctima. Tras la investigación, descubrieron que esta persona inició su labor en marzo de 2025, cuando el precandidato fue vigilado y fotografiado durante una reunión política en el suroccidente de Bogotá.

Los detectives señalaron que tuvo una reunión en el barrio Danubio Azul, en donde entregó a Katherine Andrea Martínez Martínez el arma de fuego utilizada en el atentado.

Una semana después del ataque, Pérez Marroquín le dio dinero y un celular a Katherine Martínez, y facilitó su huida a Caquetá, reportaron en el comunicado.

Acusado de varios delitos

“Una fiscal de la Seccional Bogotá le imputó los delitos de homicidio, concierto para delinquir, uso de menores de edad para la comisión de delitos; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, todas las conductas agravadas”, confirmaron.

En total han sido detenidas otras ocho personas, entre ellas el menor de edad que disparó contra el político, quien fue sentenciado a siete años de la libertad por homicidio en grado de tentativa y porte ilegal de armas de fuego.

