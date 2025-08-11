Funcionario de Petro compara el “riesgo” de hacer política con manejar bicicleta tras muerte de Uribe Turbay

El jefe del Despacho del presidente colombiano Gustavo Petro, Alfredo Saade, defendió este lunes que el ejercicio político “siempre tiene un riesgo” y lo comparó con actividades cotidianas como andar en bicicleta, esto como reacción a la muerte del senador Miguel Uribe Turbay tras dos meses del atentado en su contra.

“Yo no creo que esto haya aumentado el miedo de los candidatos, como dicen algunos. Toda actividad tiene un riesgo, manejar bicicleta tiene un riesgo, de caerse, tropezarse o de que lo atropelle un vehículo, y más nuestra actividad pública en un país tan convulsionado”, afirmó Saade ante periodistas.

La comparación fue rechazada por dirigentes de distintos partidos, quienes consideraron inapropiado el paralelismo, en un momento en que crece la preocupación por la violencia política a menos de un año de las elecciones tras la muerte de Uribe Turbay.

La representante Katherine Miranda (Alianza Verde) calificó en X las palabras de Saade como “asco y cinismo”.

Desde el Centro Democrático, el representante Andrés Forero, compañero de bancada de Uribe Turbay, calificó las declaraciones de “infames” y sostuvo que en un gobierno serio provocarían la renuncia del funcionario.

El exministro de Justicia Wilson Ruiz Orejuela también cuestionó el comentario, al que describió como “la muestra más obscena de la indolencia de este Gobierno”.

Que Saade compare “el magnicidio de Miguel Uribe (…) con caerse de una bicicleta es la muestra más obscena de la indolencia de este Gobierno”, dijo.

Incluso el secretario general de la ONU, António Guterres, lamentó la muerte de Uribe Turbay e instó a Colombia a garantizar la seguridad de todos los candidatos para unas elecciones pacíficas.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro calificó el asesinato del senador como “una derrota de Colombia”.

Con información de EFE.

