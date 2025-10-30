Cómo la baja de tasas de la Fed beneficia a hipotecas y tarjetas de crédito

Este miércoles, la Reserva Federal (Fed) aplicó su segundo recorte de 0.25% a las tasas de interés en el año, para quedar en un rango de 3.75 a 4%, mientras que la inflación se mantiene moderada en un 3% en lo que va del año, de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este panorama influye significativamente las tasas de interés de tarjetas de crédito e hipotecas, debido a que el impacto de los aranceles promovidos por Donald Trump ha sido más moderado de lo previsto.

La Fed tiene como misión el llamado mandato dual que implica mantener bajos los niveles de inflación como el desempleo. Cuando la inflación se dispara, como ocurrió en junio de 2022, cuando alcanzó su máximo de 40 años con 9.1%, la medida consiste en elevar las tasas para encarecer los préstamos, lo que a su vez disuade a consumidores cuando planean gastar. Esto modera la inflación.

El contexto económico de EE.UU. en octubre de 2025

“Las preocupaciones sobre que los aranceles impulsen los precios al alza aún no se reflejan en la mayoría de las categorías”, explicó Scott Helfstein, director de estrategia de inversión de Global X. “Nada en el dato de inflación impide que la Fed recorte las tasas. Sí, los precios son más altos, pero no lo suficiente como para evitar que impulsen la economía“, añadió.

Un mercado laboral débil se reactiva cuando las tasas de interés son bajas, ya que las empresas tienen una mayor facilidad para expandirse y contratar más trabajadores, ya que resulta más económico pedir dinero prestado.

El mes pasado, cuando el presidente de la Fed, Jerome Powell, anunció el primer recorte de 2025, reconoció la preocupación de la Fed porque continuara la fuerte desaceleración del mercado laboral. “En este mercado laboral menos dinámico y algo más débil, los riesgos a la baja para el empleo parecen haber aumentado“, dijo.

Sin embargo, el informe mensual de empleo de septiembre no se publicó, debido al cierre federal. El 14 de octubre, Powell reconoció que carecerían de este dato, pero añadió que el banco central tiene acceso a “una amplia variedad de datos del sector público y privado que siguen disponibles” para realizar sus evaluaciones.

¿Cómo impacta la tasa de interés en las tarjetas de crédito?

El informe del IPC del viernes “debería mantener a la Fed centrada en el mercado laboral en cuanto a la trayectoria de la política monetaria a corto plazo“, estimaron economistas de Bank of America en un informe publicado el viernes.

Si bien un recorte de 0.25% parece pequeño, éste se suma a la misma suma registrada en septiembre y también se espera que se repita el recorte para su reunión de diciembre. En total, esto significa que la tasa de referencia para fin de año podría ubicarse en 0.75% menos que los niveles que había en enero.

Esta disminución ayuda a reducir las tasas de las tarjetas de crédito y préstamos como las líneas de crédito con garantía hipotecaria (HELOC), ya que este tipo de productos crediticios toman como referencia la tasa preferencial, o la tasa de interés que los bancos se cobran entre sí, y que a su vez se basa en el rango de referencia de la Fed.

Un momento favorable para contratar un crédito hipotecario

Las tasas hipotecarias, por su parte, también se han reducido desde hace algunos meses, incluso antes de que la Fed comenzara a bajar sus tasas. Si bien las tasas hipotecarias no están determinadas por la Fed, sí están muy influidas por ellas, en conjunto con las decisiones de política monetaria de la Fed y por las expectativas de los inversores del mercado de bonos sobre el crecimiento económico y la inflación.

La hipoteca fija promedio a 30 años cayó al 6.19% el 23 de octubre, su nivel más bajo en un año, de acuerdo con estimaciones de Freddie Mac. Y es un momento muy favorable para los compradores de vivienda y, de no contratar ahora, se perderían una buena oportunidad para invertir, al menos en el corto plazo, de acuerdo con expertos.

“Las tasas hipotecarias han bajado notablemente antes de la reunión de la Fed, alcanzando su nivel más bajo en más de un año, pero nuevas caídas dependerán de los nuevos acontecimientos”, señaló la economista jefe de Realtor.com, Danielle Hale. “El mercado anticipa las decisiones de la Fed, lo que significa que el próximo recorte de tasas y varios más en los próximos meses ya están prácticamente descontados“.

