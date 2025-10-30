Disfraces y descuentos: lo mejor de Halloween 2025 en las cadenas de comida rápida

La celebración de Halloween no es solo de disfraces y calabazas, ¡también es un festín! Para inyectar un extra de entusiasmo a la temporada, las principales cadenas de comida rápida en Estados Unidos han lanzado una ola de promociones irresistibles. Desde burritos por solo $6 en Chipotle hasta donas gratis en Krispy Kreme, estas ofertas combinan descuentos atractivos, productos temáticos innovadores y premios para quienes se atreven a llegar disfrazados, impulsando la celebración a través del sabor.

Según Numerator, hay una alta participación de la población a participar en las celebraciones de Halloween, que se ubica en del 56%.

La celebración de Halloween se remonta al Samhain, una antigua festividad celta que marcaba el final del verano y la cosecha, y el inicio del invierno. Los celtas creían que cada 31 de octubre los espíritus podían regresar al mundo de los vivos. Para ahuyentarlos, encendían hogueras y utilizaban disfraces.

¿Cómo surgió la celebración de Halloween?

La celebración se fusionó con el Día de Todos los Santos (1 de noviembre) de la tradición cristiana, y su víspera se conoció como “All Hallows’ Eve” (Víspera de Todos los Santos), que se acortó a Halloween. La tradición llegó a Estados Unidos en el siglo XIX con la migración de los inmigrantes irlandeses, especialmente tras la Gran Hambruna.

En EE. UU. surgieron los elementos que hoy conocemos: el “trick-or-treating” (pedir dulces), las calabazas talladas (“jack-o’-lanterns”) y la decoración de terror.

En la actualidad es una celebración de gran impacto cultural y comercial, propicia para fiestas, disfraces y actividades para todas las edades.

15 ofertas para disfrutar Halloween

Desde las decoraciones llamativas, los disfraces o repartir dulces, los consumidores son activos en esta celebración que es aprovechada por las marcas para impulsar las ventas a través de los incentivos. A continuación alguna de las ofertas más atractivas para este 31 de octubre:

Chipotle

Chipotle ofrece un platillo (burrito, bowl, tacos o ensalada) por $6 dólares para miembros Rewards el 31 de octubre (3 p.m. al cierre, solo presencial). También, concurso de disfraces #BooritoCostumeContest en TikTok por una tarjeta de $500.

Burger King

La cadena de hamburguesa tiene una oferta del Jack-O-Lantern Whopper por $5 dólares para miembros Royal Perks el 31 de octubre. Además, estrenan el “Monster Menu” con productos como Vampire Nuggets y Franken-Candy Sundae.

Shake Shack:

Una Double ShackBurger gratis al comprar otra, usando el código SPOOKY en la app, web o quioscos (solo el 31 de octubre) es el plato fuerte de Shake Shack.

KFC: 50 nuggets con 10 salsas por $20 dólares para miembros Rewards, en pedidos en línea o a través de la app oficial.

Dunkin’: 3X puntos en Dunkin’ Rewards al comprar media docena o docena de donas y Munchkins Donut Hole Treats (del 29 al 31 de octubre).

Krispy Kreme

La gigante de las donas, ofrece una dona Original Glazed o Classic Ring gratis a cualquier persona disfrazada, sin compra mínima. Ofrece también la edición especial “Trick or Treat!” de donas temáticas.

Otras ofertas

Qdoba: Compra un platillo y recibe otro gratis para miembros Rewards.

Moe’s Southwest Grill: Promoción BOGO (Compra uno, lleva uno) del 31 de octubre al 1 de noviembre.

Tim Hortons: 31% de descuento en el Trick-or-Treat Timbits Bucket para clientes disfrazados.

Sonic: Corn dogs a 50 centavos y bebidas temáticas Trick or Treat Blasts.

California Tortilla: $5 dólares de descuento en burritos o bowls para quienes usen disfraz.

Baskin-Robbins: 31% de descuento en bolas de helado el 31 de octubre.

Cinnabon: Oreo Spookies & Cream Chillatta gratis con la compra de un CinnaPack.

Papa Murphy’s: Paquete “Scream of a Deal” con pizza y galletas por $15 dólares.

Jamba: Recibes $5 dólares de recompensa al comprar $25 dólares en gift cards.

Beef ‘O’ Brady’s: Niños disfrazados comen gratis con la compra de un plato adulto.

