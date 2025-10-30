Disfraces y descuentos: lo mejor de Halloween 2025 en las cadenas de comida rápida
Las cadenas celebran Halloween con descuentos y menús temáticos: $6 en Chipotle, Whopper $5 en BK y donas gratis en KK.
La celebración de Halloween no es solo de disfraces y calabazas, ¡también es un festín! Para inyectar un extra de entusiasmo a la temporada, las principales cadenas de comida rápida en Estados Unidos han lanzado una ola de promociones irresistibles. Desde burritos por solo $6 en Chipotle hasta donas gratis en Krispy Kreme, estas ofertas combinan descuentos atractivos, productos temáticos innovadores y premios para quienes se atreven a llegar disfrazados, impulsando la celebración a través del sabor.
Según Numerator, hay una alta participación de la población a participar en las celebraciones de Halloween, que se ubica en del 56%.
La celebración de Halloween se remonta al Samhain, una antigua festividad celta que marcaba el final del verano y la cosecha, y el inicio del invierno. Los celtas creían que cada 31 de octubre los espíritus podían regresar al mundo de los vivos. Para ahuyentarlos, encendían hogueras y utilizaban disfraces.
¿Cómo surgió la celebración de Halloween?
La celebración se fusionó con el Día de Todos los Santos (1 de noviembre) de la tradición cristiana, y su víspera se conoció como “All Hallows’ Eve” (Víspera de Todos los Santos), que se acortó a Halloween. La tradición llegó a Estados Unidos en el siglo XIX con la migración de los inmigrantes irlandeses, especialmente tras la Gran Hambruna.
En EE. UU. surgieron los elementos que hoy conocemos: el “trick-or-treating” (pedir dulces), las calabazas talladas (“jack-o’-lanterns”) y la decoración de terror.
En la actualidad es una celebración de gran impacto cultural y comercial, propicia para fiestas, disfraces y actividades para todas las edades.
15 ofertas para disfrutar Halloween
Desde las decoraciones llamativas, los disfraces o repartir dulces, los consumidores son activos en esta celebración que es aprovechada por las marcas para impulsar las ventas a través de los incentivos. A continuación alguna de las ofertas más atractivas para este 31 de octubre:
Chipotle
Chipotle ofrece un platillo (burrito, bowl, tacos o ensalada) por $6 dólares para miembros Rewards el 31 de octubre (3 p.m. al cierre, solo presencial). También, concurso de disfraces #BooritoCostumeContest en TikTok por una tarjeta de $500.
Burger King
La cadena de hamburguesa tiene una oferta del Jack-O-Lantern Whopper por $5 dólares para miembros Royal Perks el 31 de octubre. Además, estrenan el “Monster Menu” con productos como Vampire Nuggets y Franken-Candy Sundae.
Shake Shack:
Una Double ShackBurger gratis al comprar otra, usando el código SPOOKY en la app, web o quioscos (solo el 31 de octubre) es el plato fuerte de Shake Shack.
KFC: 50 nuggets con 10 salsas por $20 dólares para miembros Rewards, en pedidos en línea o a través de la app oficial.
Dunkin’: 3X puntos en Dunkin’ Rewards al comprar media docena o docena de donas y Munchkins Donut Hole Treats (del 29 al 31 de octubre).
La gigante de las donas, ofrece una dona Original Glazed o Classic Ring gratis a cualquier persona disfrazada, sin compra mínima. Ofrece también la edición especial “Trick or Treat!” de donas temáticas.
Otras ofertas
Qdoba: Compra un platillo y recibe otro gratis para miembros Rewards.
Moe’s Southwest Grill: Promoción BOGO (Compra uno, lleva uno) del 31 de octubre al 1 de noviembre.
Tim Hortons: 31% de descuento en el Trick-or-Treat Timbits Bucket para clientes disfrazados.
Sonic: Corn dogs a 50 centavos y bebidas temáticas Trick or Treat Blasts.
California Tortilla: $5 dólares de descuento en burritos o bowls para quienes usen disfraz.
Baskin-Robbins: 31% de descuento en bolas de helado el 31 de octubre.
Cinnabon: Oreo Spookies & Cream Chillatta gratis con la compra de un CinnaPack.
Papa Murphy’s: Paquete “Scream of a Deal” con pizza y galletas por $15 dólares.
Jamba: Recibes $5 dólares de recompensa al comprar $25 dólares en gift cards.
Beef ‘O’ Brady’s: Niños disfrazados comen gratis con la compra de un plato adulto.
