Donas sin trucos: Descubre la dulce colección de Krispy Kreme para celebrar Halloween

Inspirado en la celebración de Halloween, Krispy Kreme está lanzando una nueva colección de cuatro donas terroríficas con motivos como la bolsa de dulces, una casa de galletas, un sabor a calabaza y una dona espeluznante con chispas.

La celebración de Halloween en Krispy Kreme inició el 6 de octubre con estos nuevos deliciosos sabores que estarán disponibles por tiempo limitado.

Adicionalmente, las personas que acudan disfrazadas a las tiendas los días 25 y 31 de octubre recibirán una dona completamente gratis (puede ser la glaseada original o una clásica en forma de anillo). No será necesaria la compra; solo llevar el disfraz.

Esta nueva y colorida colección de donas estará disponible en todas las tiendas participantes de Krispy Kreme en Estados Unidos.

La campaña está diseñada para disfrutar de las celebraciones de Halloween, compartir con amigos y seres queridos, y mantener la tradición del “dulce o truco” típica de la fecha.

Cuatro nuevos sabores para Halloween

Krispy Kreme ofrece diseños divertidos y coloridos para Halloween. Crédito: Krispy Kreme | Cortesía

Esta colección está marcada por sabores como la mantequilla de chocolate, remolinos de caramelo, glaseados de chocolate, naranja y color verde, cubiertas de galletas de chocolate, crema de mantequilla de naranja y los sabores de calabaza que le dan un toque otoñal a estos nuevos dulces.

1. La Dona Bolsa de Dulces

Esta es la dona que recoge la emoción de recibir una bolsa de trick-or-treat. Se toma la clásica Dona Original Glazed® y se cubre con una rica crema de mantequilla sabor a chocolate (un claro homenaje a tus barras de chocolate favoritas). Se corona con un remolino de caramelo sedoso y espolvoreada con una mezcla de mini dulces de Halloween que replican las texturas y los sabores que encuentras en cualquier bolsa de dulces.

2. Dona de la Casa de las Galletas y el Kreme

Una dona rellena de Cookies & Kreme para un capricho dulce. Esta creación viene bañada en un glaseado de chocolate y cubierta con crujientes galletas de chocolate plateado que le añaden una textura escalofriante a cada mordida. Un toque de glaseado morado con sabor a crema de mantequilla le da un aire fantasmal, coronada por un espeluznante trozo de Casa Encantada.

3. Dona Calabaza

El sabor clave del otoño es el protagonista de esta dona cubierta con un suave glaseado de crema de mantequilla de naranja. Es la jack-o’-lantern comestible , adornada con divertidas caras de Calabaza y finalizada con un tallo de glaseado verde.

4. Dona Espeluznante con Chispas

La icónica Dona Original Glazed se transforma en algo macabro. Se sumerge en un glaseado verde vibrante para un brillo inquietante. La verdadera magia reside en las fantasmales chispas de Halloween que la adornan, añadiendo una dulzura sutil y un toque de encanto espeluznante a esta divertida golosina.

La colección “Truco o Trato” de Krispy Kreme es para compartir

La directora de marca y producto de Krispy Kreme, Alison Holder, explica que la marca cree “que Halloween debe ser un evento para consentir a nuestros fans, nunca para engañarlos. No olviden probar una dona antes de compartirla, ¡porque lo único más espeluznante que un fantasma es una caja vacía de docenas de Krispy Kreme!”

También envía un mensaje a los fanáticos. “Mi mensaje para todos los que celebran Halloween: consiéntanse con una docena de nuestras donas de Dulce o Truco para que no los arrepientan”.

