Los votantes mayores lideran la votación anticipada por la alcaldía de NY

La mitad del periodo de votación anticipada en Nueva York transcurre con un claro protagonista: los votantes mayores de 55 años. Según datos de la Junta Electoral revisados por The Daily News y ABC news, este grupo concentra hasta ahora el 51 % de los sufragios emitidos.

Las cifras oficiales indican que, hasta las 8m. del miércoles, se habían contabilizado 372.111 votos anticipados. De ese total, 189.000 corresponden a electores mayores y 183.000 a personas de menor edad.

La tendencia se ha mantenido estable desde el inicio de la votación el fin de semana pasado, según las cifras que documentó el Daily News.

Brooklyn encabeza la lista de los distritos con mayor participación, reseñó ABC News. Hasta la noche del martes, 92.035 residentes ya habían votado allí, frente a los 13.831 que lo hicieron al mismo punto del calendario en 2021.

En el otro extremo se encuentran Staten Island y el Bronx, donde la votación ha sido más baja: 22.417 y 24.919 sufragios emitidos, respectivamente.

El aumento en la participación representa un salto histórico respecto a 2021, cuando solo 169.879 neoyorquinos optaron por votar por adelantado durante los nueve días habilitados. En apenas cinco días de este ciclo, la cifra ya duplicó el récord previo.

El repunte de participación ocurre a mitad del periodo de votación temprana para las elecciones del 4 de noviembre, en las que el demócrata Zohran Mamdani parte como favorito frente al independiente Andrew Cuomo y el republicano Curtis Sliwa.

Aunque las cifras no detallan las preferencias partidistas, los analistas señalan que la participación de este grupo etario podría beneficiar a Cuomo, quien suele tener mejores resultados entre los votantes de mayor edad.

No obstante, los expertos advierten que esa ventaja no está garantizada, dado que la diferencia con los votantes jóvenes es reducida y el escenario electoral se mantiene competitivo.

