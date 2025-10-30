Apoyo a Mamdani desata crisis entre bodegueros en Nueva York; líder de UBA renunció denunciando “traición”

Una sorpresiva alianza anunciada ayer por la Asociación Unida de Bodegas (UBA) al candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani, llevó a una crisis interna que derivó en la renuncia de su cofundador dominicano, Fernando Mateo.

Mateo calificó el apoyo del presidente de la UBA, el también dominicano Radhamés Rodríguez, como una “traición” a los dueños y trabajadores de bodegas, afirmando que el grupo es apolítico y una organización sin fines de lucro que no debería hacer tales respaldos.

El miércoles Rodríguez respaldó a Mamdani frente a una bodega en Belmont, El Bronx, a pesar de su plan piloto para abrir un supermercado municipal en cada distrito que UBA había criticado en el verano. A finales de junio, Rodríguez había criticado duramente ese plan, alegando que afectaría a esos negocios mayormente gerenciados y atendidos por inmigrantes en vecindarios de clase media y baja.

“¿Cómo puede el Sr. Rodríguez apoyar a alguien cuyas posturas van en contra de las personas a las que representa y de las prácticas comerciales que hemos construido durante décadas?”, declaró Mateo en un comunicado ayer. “Nos esforzamos por mantener buenas relaciones con todos los candidatos y deseamos que gane el mejor, pero no podemos respaldar una postura política que perjudica a las pequeñas empresas que fuimos creados para defender”.

En declaraciones al Daily News Mateo agregó que el respaldo a Mamdani para la alcaldía de Nueva York era una “traición a los hombres y mujeres a quienes hemos defendido durante los últimos cinco años”. “Nos han tendido una trampa y ésta es una organización en la que no pueden confiar”, afirmó. “Están molestos y no apoyan [el respaldo]. Estamos creando una organización en la que la gente pueda confiar. Las bases nos han pedido que creemos una nueva organización”, aseguró.

Mateo anunció que presentaría los planes para la nueva organización —la Alianza Bodega— esta mañana en “Mega Food Store”, ubicada en Webster Ave. y E. 170th St., en Claremont, El Bronx.

En sus alegatos, Rodríguez habló en español: “A Zohran Mamdani lo están atacando mucho por ser inmigrante, y creo que la mayoría de nosotros aquí lo somos… Y estamos seguros de que con él tendríamos más acceso a más oportunidades que con cualquier otro candidato”. “Lo apoyo porque me prometió que cualquier decisión que tome al respecto, la tendremos en cuenta”, añadió.

En respuesta, Mamdani escribió en Twitter/X: “En muchos sentidos, la vitalidad de nuestra ciudad se puede medir por la salud de nuestras bodegas. Por eso me enorgullece estar esta mañana en El Bronx para recibir el respaldo de la United Bodegas of America”. Y además, ayer publicó un video relajado hablando en castellano.

El interior y los alrededores de las tiendas en NYC son con frecuencia escenas de crímenes, tanto robos como homicidios y ataques a empleados, denuncia frecuentemente la asociación UBA. En 2021 Mateo se convirtió en el primer inmigrante latino en postularse para la alcaldía como republicano, pero fue vencido en las primarias por Curtis Sliwa, quien este año de nuevo repite ese rol sin haber tenido ningún retador y se ubica en la retaguardia en las encuestas.

Al momento está abierto el voto anticipado en Nueva York hasta el 2 de noviembre. Y luego otra vez el martes 4 como día oficial de sufragio.

Juntos vamos a construir la ciudad que merecemos!



Y con tu ayuda, voy a seguir aprendiendo español 😉 pic.twitter.com/2KqLf21VOv — Zohran Kwame Mamdani (@ZohranKMamdani) October 29, 2025