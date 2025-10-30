Mayoría de estadounidenses se oponen al derribo del Ala este de la Casa Blanca para construir un salón de baile

Una reciente encuesta reveló que la mayoría de ciudadanos estadounidenses están en contra de la demolición del Ala este de la Casa Blanca para construir un salón de baile, algo propuesto por el presidente Donald Trump.

El proyecto de 90,000 pies cuadrados, planificado para ser financiado con $300 millones de dólares en donaciones privadas, enfrenta una clara oposición en la opinión pública, según revela una encuesta reciente de ABC News/Washington Post/Ipsos, llevada a cabo mediante el KnowledgePanel de Ipsos.

Los resultados de la encuesta indican que el 56% de los estadounidenses se opone al plan de la Administración Trump de derribar el Ala Este. La postura es notable, con un 45% que se opone “firmemente” a la medida.

Bajo porcentaje de quienes apoyan la propuesta de Trump

Frente a esta mayoría, solo un 28% de los estadounidenses apoya la idea de destruir la estructura histórica para construir la nueva sala de eventos, y únicamente el 15% apoya firmemente la demolición. Un 16% de los encuestados manifestó no estar seguro de su posición sobre el tema.

La postura frente a la propuesta muestra una marcada división según la afiliación política, demostrando el efecto de la polarización partidista en el debate. El apoyo es mayoritario entre los republicanos, donde el 62% lo respalda. Sin embargo, entre los demócratas, el rechazo es casi unánime: el 88% se opone a la demolición del Ala Este y la posterior construcción del salón de baile.

Mayoría de votantes independientes se oponen al plan

La oposición también prevalece entre los votantes que no se identifican con los dos partidos principales. La encuesta revela que el 61% de los independientes se opone al plan, y casi la mitad de ellos se declara “firmemente” en contra. Además, la intensidad de la oposición es más fuerte en el espectro demócrata, donde el 78% de los demócratas se opone, en contraste con el 35% de los republicanos que lo apoya.

La encuesta vincula directamente el nivel de apoyo al salón de baile con la aprobación del presidente Trump. Entre quienes son partidarios más adeptos del presidente, el 58% afirma respaldar la demolición del Ala Este.

Sin embargo, la oposición a esta propuesta alcanza su punto máximo entre quienes desaprueban la gestión del presidente: el 82% de este grupo se opone a derribar el Ala Este y construir el salón. El 82% de los demócratas liberales también se opone a este proyecto.

Con información de Ipsos/ ABC News

