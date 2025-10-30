Tribunal Supremo de EEUU deja en suspenso despliegue de la Guardia Nacional en Chicago

WASHINGTON — La Corte Suprema de Estados Unidos dejó en suspenso hasta noviembre el despliegue de la Guardia Nacional en Chicago y al solicitar a la Administración, del presidente Donald Trump, y a las autoridades de Illinois informes adicionales sobre su disputa en torno al despliegue de tropas federales en Chicago.

La decisión del Supremo aplaza una decisión definitiva al menos hasta mediados de noviembre. La medida implica que el envío de fuerzas, suspendido desde el 9 de octubre por orden judicial, seguirá bloqueado durante varias semanas.

La Administración Trump pidió el 17 de octubre al máximo tribunal que permitiera continuar con el despliegue, argumentando que los agentes federales en Chicago enfrentan “resistencia violenta, coordinada y prolongada” que pone en riesgo su seguridad y obstaculiza la aplicación de la ley federal.

La Corte había dado un plazo de tres días a Illinois para responder, lo que hacía prever una decisión rápida. Sin embargo, la nueva solicitud de alegatos indica que los magistrados podrían estar más divididos sobre el caso de lo que se pensaba.

La jueza federal April M. Perry, nombrada por el presidente Joe Biden, bloqueó a inicios de octubre el intento de Trump de enviar tropas, al considerar que las declaraciones del Gobierno carecían de “credibilidad suficiente”.

El Tribunal de Apelaciones del Séptimo Circuito mantuvo la orden vigente, aunque dejó bajo control federal a las unidades movilizadas, lo que permitió a la Casa Blanca mantener su solicitud ante la Corte Suprema.

En su respuesta, las autoridades de Illinois insistieron en que no es necesaria la presencia militar, asegurando que “los agentes del orden estatales y locales han manejado sin incidentes mayores las protestas aisladas” en el estado y que “no existe evidencia creíble” que justifique la intervención federal.

Sigue leyendo:

El terror que dejan en niños de Chicago las redadas migratorias: “Esto no es vida”

Jueza federal ordena reportes diarios a la Patrulla Fronteriza sobre operativo en Chicago

Jefe de la Patrulla Fronteriza testificará en tribunal por el uso de gases lacrimógenos contra habitantes de Chicago

(Entrevista) Concejal boricua de Chicago Jessie Fuentes: se están llevando a migrantes por ser latinos







