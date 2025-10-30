Mega Millions: los números más repetidos en 2025, mientras el pozo alcanza los $754 millones

El pozo de Mega Millions alcanzó los $754 millones de dólares, posicionándose como uno de los más altos en la historia del sorteo. A medida que crece la expectativa por el próximo sorteo, las estadísticas revelan qué números y combinaciones aparecieron con mayor frecuencia durante 2025, ofreciendo un panorama fascinante para quienes analizan patrones antes de comprar su boleto.

Una de las loterías más famosas de EE.UU. continúa aumentando su premio mayor, con una opción en efectivo estimada en $334,1 millones para el sorteo del viernes 31 de octubre, que se celebrará a las 23 horas (ET).

El pozo principal se mantiene sin ganador desde el 27 de junio, cuando un boleto de Virginia obtuvo $348 millones, el último gran premio entregado en 2025.

Los números más repetidos en Mega Millions durante 2025

De acuerdo con datos de LottoNumbers, que analiza los sorteos oficiales de la lotería, algunos números han aparecido con más frecuencia que otros durante el año, a pesar de que el juego se basa completamente en el azar.

Entre las 10 combinaciones más repetidas desde el 8 de abril hasta el 24 de octubre de 2025, destacan los siguientes números principales (conocidos como Main Numbers), extraídos del conjunto del 1 al 70:

* 18: apareció 11 veces.

* 10: 9 veces.

* 40: 9 veces.

* 6: 8 veces.

* 17: 8 veces.

* 24: 8 veces.

* 27: 8 veces.

* 42: 8 veces.

* 56: 8 veces.

* 58: 7 veces.

Estos resultados corresponden a las bolas blancas que se extraen primero en cada jugada y que conforman la mayor parte de la combinación ganadora. Aunque cada número tiene exactamente la misma probabilidad de ser seleccionado, los datos estadísticos muestran tendencias curiosas que muchos jugadores siguen con atención.

Los números dorados más frecuentes: la Mega Ball

Además de las bolas blancas, la Mega Ball dorada tiene su propio conjunto de resultados, con un rango que actualmente abarca 24 opciones posibles desde abril de 2025. Esta modificación, parte de una actualización estructural del sorteo, buscó equilibrar las probabilidades del juego y mantener la emoción en cada tirada.

Las Mega Ball que más se han repetido durante 2025 fueron:

* 24: 5 veces.

* 1: 4 veces.

* 2: 4 veces.

* 19: 4 veces.

* 9: 3 veces.

* 10: 3 veces.

* 12: 3 veces.

* 16: 3 veces.

* 17: 3 veces.

* 18: 3 veces.

Pese a que la lotería es un juego de azar, llama la atención que algunos números hayan salido repetidamente en sorteos del Mega Millions en lo que va del año. (Foto: Gene J. Puskar/AP)

La coincidencia más llamativa es la Mega Ball 24, que también apareció en el último sorteo del 24 de octubre y se consolida como la más recurrente del año. Para los jugadores supersticiosos, estos patrones suelen convertirse en una guía de referencia antes de elegir sus boletos.

Las combinaciones más comunes de Mega Millions

Además de los números individuales, los analistas de estadísticas también observan las combinaciones o pares que tienden a repetirse en los sorteos. En los registros más recientes, los pares regulares de bolas blancas más frecuentes hasta octubre de 2025 fueron los siguientes:

* 18 y 31: 30 apariciones (última, 24 de octubre de 2025).

* 29 y 32: 30 apariciones (última, 17 de octubre de 2023).

* 8 y 10: 29 apariciones (última, 13 de junio de 2025).

* 16 y 36: 29 apariciones (última, 3 de junio de 2025).

* 22 y 38: 29 apariciones (última, 16 de agosto de 2024).

* 1 y 22: 29 apariciones (última, 11 de junio de 2024).

* 10 y 26: 29 apariciones (última, 22 de diciembre de 2023).

* 17 y 21: 28 apariciones (última, 12 de septiembre de 2025).

* 7 y 18: 28 apariciones (última, 23 de mayo de 2025).

* 29 y 47: 28 apariciones (última, 13 de mayo de 2025).

Aunque estos pares reflejan coincidencias históricas, los expertos recuerdan que el resultado sigue siendo completamente aleatorio. Sin embargo, para los aficionados que buscan inspiración o siguen estrategias basadas en la estadística, estos patrones resultan especialmente atractivos.

Cómo ha cambiado Mega Millions a lo largo del tiempo

Desde su creación en 2002, Mega Millions ha modificado varias veces la cantidad de números disponibles y la estructura del sorteo. Originalmente, los números principales iban del 1 al 50, pero con el paso de los años aumentaron a 52, luego a 56, más tarde a 75 y finalmente a 70 desde octubre de 2017.

En cuanto a la Mega Ball, su rango también se ha ajustado en distintas etapas, pasando de 25 a 36 opciones, hasta estabilizarse en 24 resultados posibles desde 2025. Estos cambios buscan mantener la dificultad del juego y asegurar pozos millonarios que mantengan el interés de los participantes.

Probabilidades y dinámica del sorteo

Actualmente, la probabilidad general de ganar el premio mayor se estima en 1 entre 290.472.336, una cifra que resalta la magnitud del desafío.

Los sorteos se celebran 2 veces por semana, los martes y viernes, desde Atlanta, Georgia, y los boletos están disponibles en 45 estados, además de Washington D.C. y las Islas Vírgenes estadounidenses. Cada jugada tiene un costo de $5 e incluye la opción de un multiplicador aleatorio que puede aumentar los premios secundarios hasta diez veces su valor base.

Con un pozo de $754 millones, Mega Millions vuelve a ocupar un lugar destacado entre los premios más grandes de su historia. Si un jugador logra acertar los seis números el martes 28 de octubre, el sorteo podría convertirse en uno de los hitos más importantes del año para la lotería más popular de EE.UU.

