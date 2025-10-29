La fiebre del Mega Millions regresa a EE.UU. con un premio de $754 millones: cómo jugar y dónde comprar boletos

La fiebre del Mega Millions volvió a encenderse en todo Estados Unidos. Después de más de 35 sorteos consecutivos sin un ganador del premio mayor, el bote de la popular lotería alcanzó la impresionante cifra de $754 millones de dólares, lo que lo coloca entre los 10 acumulados más grandes en la historia del juego.

El sorteo del martes 28 de octubre no arrojó a ningún afortunado con los 6 números ganadores, que fueron 2, 19, 33, 53, 61 y el Mega Ball dorado 14, por lo que el premio continúa creciendo y genera expectativa en millones de jugadores.

Para el próximo sorteo, programado para la noche del viernes 31 de octubre, el ganador podría optar entre recibir un pago único de $352.8 millones en efectivo o un pago anual dividido en 30 cuotas durante 29 años, opción que suele ser elegida por quienes prefieren estabilidad financiera a largo plazo.

¿Cómo se juega el Mega Millions?

El Mega Millions se juega 2 veces por semana, los martes y viernes, y está disponible en 45 estados de EE.UU., además de Washington D.C. y las Islas Vírgenes. Cada boleto cuesta $5, y millones de personas lo compran con la esperanza de cambiar su vida de la noche a la mañana.

Sin embargo, no todos los residentes del país pueden participar. En Alabama, Alaska, Arkansas, Hawaii, Mississippi, Nevada, Utah, Wyoming y Puerto Rico no es posible adquirir boletos del Mega Millions, por lo que muchos fanáticos viajan a estados vecinos para poder jugar cuando el premio alcanza cifras históricas.

¿Cómo elegir los números?

Jugar es sencillo: el participante debe seleccionar 5 números entre el 1 y el 70, además de una bola dorada llamada Mega Ball, que se elige entre el 1 y el 25. Para ganar el premio mayor, se deben acertar los 6 números.

Si el jugador prefiere dejar la suerte al azar, puede optar por la modalidad Easy Pick o Quick Pick, donde la máquina selecciona automáticamente los números. Esta opción es utilizada por la mayoría de los jugadores, incluidos varios ganadores del pasado.

Premios y probabilidades de ganar

Aunque el premio mayor es el gran atractivo, el Mega Millions ofrece nueve formas de ganar. Los premios menores van desde $2 (por acertar solo la Mega Ball) hasta $1 millón (por acertar los 5 números sin el Mega Ball).

Las probabilidades de ganar el premio mayor son de 1 en 302,575,350, mientras que las de obtener cualquier tipo de premio son de 1 en 24. Por eso, aunque muchos estadounidenses participan con entusiasmo, los expertos recomiendan jugar con responsabilidad y ver la lotería como una forma de entretenimiento más que como una inversión.

El impacto del Mega Millions en los estados

Una parte importante del dinero recaudado por la venta de boletos del Mega Millions se destina a programas educativos y comunitarios en los estados participantes. Por ejemplo, en Nueva York y California, una fracción de las ganancias se dirige a fondos públicos para la educación, lo que convierte al juego en una fuente de ingresos para el bienestar social.

Además, el crecimiento de los premios atrae a una gran cantidad de nuevos jugadores, lo que genera un impacto económico positivo en tiendas, gasolineras y pequeños negocios donde se venden boletos.

La fiebre de los grandes acumulados

El Mega Millions no es ajeno a los premios históricos. El récord absoluto sigue siendo el de $1,602 millones, sorteado en agosto de 2023 y reclamado por un solo ganador en Florida. Desde entonces, cada gran acumulado desata una ola de entusiasmo en todo el país, especialmente cuando supera los $500 millones.

Las redes sociales se llenan de comentarios, estrategias y supersticiones, mientras millones de estadounidenses compran sus boletos soñando con convertirse en los próximos millonarios instantáneos.

En ciudades como Nueva York, Chicago o Los Ángeles, las filas en las tiendas de conveniencia suelen multiplicarse antes de cada sorteo importante. Algunos jugadores siguen rituales personales, como usar fechas de cumpleaños o números que consideran de la suerte, mientras otros confían ciegamente en el azar.

Consejos para los jugadores

Los expertos en comportamiento financiero recomiendan mantener las expectativas realistas. Aunque ganar es posible, las probabilidades son mínimas. Lo ideal es fijar un presupuesto para jugar y no gastar más de lo que uno está dispuesto a perder.

También sugieren, en caso de resultar ganador, consultar con abogados y asesores financieros antes de reclamar el premio, ya que existen implicaciones fiscales y de seguridad personal que conviene planificar con tiempo.

