Miami Heat dona un millón de dólares a Jamaica por destrozos del huracán Melissa

Miami Heat anunció una donación de un millón de dólares para apoyar los esfuerzos de recuperación en Jamaica, luego del devastador paso del huracán Melissa por la isla caribeña.

La franquicia, con fuertes vínculos históricos y culturales con la comunidad jamaicana del sur de Florida, canalizará los fondos a través de organizaciones locales e internacionales que trabajan en terreno para brindar asistencia humanitaria, reconstrucción de viviendas y atención médica urgente.

“Los Miami Heat, en colaboración con la Fundación Familiar Micky & Madeleine Arison y Carnival Corporation & plc, ha donado un millón de dólares a Direct Relief para apoyar los trabajos de recuperación tras el huracán Melissa”, informó en un comunicado la franquicia de la NBA.

“Nuestros corazones están con el pueblo de Jamaica”, agregó el presidente de Operaciones Comerciales de The Heat Group, Eric Woolworth.

The Miami HEAT, in partnership with the Micky & Madeleine Arison Family Foundation and @CarnivalCruise has made a $1,000,000 donation to @DirectRelief to assist with expected recovery efforts following Hurricane Melissa.



To make a donation visit https://t.co/LU9wIc0CCC pic.twitter.com/SH8dak0AHk — Miami HEAT (@MiamiHEAT) October 28, 2025

La ayuda se otorgará con suministros de primeros auxilios para el personal de primera línea, además de antibióticos, mochilas médicas de campaña, productos de venta libre, equipos de protección personal y medicamentos para controlar enfermedades crónicas, así como otros artículos de importancia. También con campañas de concienciación y recolección de insumos entre sus aficionados.

El huracán Melissa tocó tierra alrededor del mediodía del pasado martes en Jamaica como un huracán de categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, la más alta posible, y con vientos máximos sostenidos de 295 kilómetros por hora.

Las autoridades locales han declarado estado de emergencia en varias parroquias del país debido a las inundaciones generalizadas, deslizamientos de tierra y graves daños en las infraestructuras. Más de 530 mil personas se quedaron sin servicio eléctrico.

Al menos tres personas fallecieron en Jamaica a causa de Melissa, que, según la Organización Meteorológica Mundial (OMM), dijo que sería para Jamaica “la tormenta del siglo”.



