Riesgo de botulismo: empresa de Nueva York retira lote de “Pescado Ghoinnya Seco” no eviscerado

La empresa New Hoque & Sons Inc., con sede en Maspeth, Nueva York, emitió una alerta sanitaria por el retiro del mercado de sus paquetes de “Pescado Ghoinnya Seco” porque se descubrió que el producto no estaba eviscerado, según la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

El reporte de retiro, publicado por la FDA en su sitio oficial, informa que el producto fue distribuido en todo el país con fecha de caducidad del 19/05/2025 impresa en la parte inferior. El motivo del retiro es el riesgo para la salud que implica la falta de evisceración, ya que representa un riesgo de contaminación por Clostridium botulinum.

Las autoridades sanitarias del Departamento de Agricultura y Mercados del Estado de Nueva York detectaron mediante un análisis que el producto no había sido eviscerado correctamente antes de su procesamiento. El problema se descubrió en un muestreo rutinario realizado por inspectores de alimentos, tras el cual se inició el retiro de los productos de pescado.

¿Cómo identificar el producto retirado del mercado?

El reporte de retirada y emisión de alerta sanitaria del producto “Pescado Ghoinnya Seco”, ofrece detalles que deben ser considerados y verificados por los consumidores, a continuación, la descripción:

Producto: Pescado Ghoinnya Seco.

Presentación: Viene en un envase de plástico transparente.

Peso del envase: Entre 10 y 12 libras.

Fecha de caducidad: 19/05/2025 (impresa en la parte inferior del envase).

Código UPC: 908172635412.

¿Cuáles son los riesgos del pescado sin eviscerar?

La FDA advierte que dejar las vísceras del pescado es un riesgo para la salud, ya que las esporas de Clostridium botulinum tienden a concentrarse en las vísceras más que en cualquier otra parte del pescado.

La infección por botulismo genera síntomas como: mareo, visión borrosa o doble y dificultad para hablar o tragar. Así como dificultad para respirar, debilidad muscular, distensión abdominal y estreñimiento.

Una de las causas del botulismo es el consumo de pescado entero sin eviscerar. Se insta a los consumidores del producto que presenten estos síntomas acudir al médico. Ni las autoridades ni la empresa han reportado enfermedades relacionadas con el consumo del producto sujeto a retiro.

El llamado a los consumidores es a verificar la información del producto “Pescado Ghoinnya Seco” y en caso de haberlo comprado, evitar su consumo, descartarlo o regresarlo al lugar de la compra. En caso de alguna duda o comentario pueden comunicarse con la empresa al (718) 391-0992.

