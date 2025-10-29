Teasdale Latin Foods retira del mercado kits de tacos por alergeno no declarado: Conoce los lotes

La empresa Teasdale Foods anunció el retiro del mercado en 28 estados del país, kits de tacos para la cena debido a que podrían contener leche no declarada, según la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés).

La leche es uno de los alergenos más comunes que causan intoxicaciones alimentarias en los EE.UU., según la FDA. Las personas alérgicas o con sensibilidad severa a la leche corren el riesgo de sufrir una reacción alérgica grave o potencialmente mortal si consumen estos productos.

El retiro de este producto se inició en 28 estados y afecta a las tiendas Giant, Martin’s y Aldi. La acción se tomó después de que la compañía recibiera informes de clientes sobre el producto Taco Dinner Kits. La queja principal indicaba un problema de etiquetado y contenido:

Error de Contenido: Los kits contenían sobres de cacao con leche en lugar del condimento habitual para tacos.

Los kits contenían sobres de cacao con leche en lugar del condimento habitual para tacos. Riesgo de Alergia: Estos envases no declaraban la presencia de leche, lo que representa un riesgo grave para personas con alergia o sensibilidad a este alérgeno.

Las investigaciones determinaron que el problema se debió a un etiquetado incorrecto de los sobres de condimento para tacos por parte del proveedor externo.

¿Cómo identificar el producto retirado del mercado?

La empresa informó de dos tipos de productos retirados del mercado, que se detallan a continuación:

Kit de cena de tacos crujientes gigantes y de Martin’s, en presentación de caja violeta con UPC: 68826757516. Tiene impreso el código de lote 25257 y fecha de consumo preferente: 13 de marzo de 2026 impresa en la parte posterior del paquete.

La FDA publicó en su sitio web de las cajas de los tacos. Crédito: FDA | Cortesía

Kit de cena de tacos suaves Casa Mamita, en presentación de caja azul y amarilla con UPC: 4099100318715. El código de lote 25259 está impreso y fecha de consumo preferente: 15 MAR 26 ubicado en la parte posterior del paquete.

En las cajas de los productos retirados llevan los códigos de lote. Crédito: FDA | Cortesía

¿Dónde se distribuyeron los productos?

Los tacos crujientes se distribuyeron a tiendas minoristas Giant, Martin’s y Aldi en Alabama, Connecticut, Distrito de Columbia, Delaware, Florida, Georgia, Iowa, Illinois, Indiana, Kentucky, Luisiana, Massachusetts, Maryland, Michigan, Mississippi, Carolina del Norte, Nueva Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Ohio, Pensilvania, Rhode Island, Carolina del Sur, Tennessee, Virginia, Vermont, Wisconsin y Virginia Occidental.

A pesar de que no se han reportado casos de enfermedad relacionados con el consumo de estos tacos, instamos a todos los consumidores que hayan adquirido el producto a devolver el producto al punto de compra para recibir un reembolso completo de su dinero.

Si tiene alguna pregunta o necesita más información, no dude en contactar a la empresa directamente escribiendo a: teasdalecomplaints@teasdalefoods.com.

