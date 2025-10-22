Coca-Cola retira del mercado tres bebidas por riesgo de contaminación con metales

La empresa Coca-Cola Southwest Beverages está retirando del mercado casi 4,300 unidades de sus productos claves como son la Coca Cola Zero, Coca Cola regular y la Sprite por riesgo de contaminación con metales. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) emitió un aviso de clasificación clase II para el retiro, en donde reveló los detalles del caso.

El retiro es está limitado a Texas, varios lotes de bebidas carbonatadas populares en lata, para un total de 4,228 unidades de paquetes (1,115 de Coca-Cola Zero Azúcar, 2,322 de Coca-Cola regular y 791 de Sprite Coca-Cola Zero Azúcar, Coca-Cola y Sprite. Las bebidas se distribuyeron en varios formatos de paquete (12, 24 y 35 latas).

El retiro comenzó el 3 de octubre de 2025, y la clasificación central se dio el 20 de octubre de 2025. En materia de Seguridad Alimentaria es importante recordar que la clasificación Clase II por la posible presencia de material extraño (metal), indica que el uso o exposición al producto puede causar consecuencias para la salud reversibles o remotamente probables, pero aún requiere atención inmediata. La presencia de metal en una bebida es un riesgo de laceración o asfixia.

Las fechas de caducidad van entre febrero y junio de 2026.

¿Cómo identificar los productos retirados del mercado?

La FDA publica en su sitio oficial el detalle de los productos retirados del mercado calificado clase II confirma el riesgo potencial de lesiones para el consumidor con código (Retiro ID 97751). Todos tienen la misma causa de retiro: metal extraño.

1. Coca-Cola Zero Azúcar

Presentaciones Afectadas: Lata de 12 oz (paquetes de 12 y 35).

Códigos Relevantes:

49000042559 / FEB0226MAA (Paquete de 12)

49000058499 / FEB0226MAA (Paquete de 35)

Número de Recuperación: H-0106-2026.

Clasificación de Riesgo: Clase II.

Cantidad Retirada: 1,115 unidades.

2. Coca-Cola (Regular)

Presentaciones Afectadas: Lata de 12 oz (paquetes de 24 y 35).

Códigos Relevantes:

49000012781 / JUN2926MAA (Paquete de 24)

49000058468 / JUN2926MAA (Paquete de 35)

Número de Recuperación: H-0107-2026.

Clasificación de Riesgo: Clase II.

Cantidad Retirada: 2,322 unidades.

3. Sprite

Presentaciones Afectadas: Lata de 12 oz (paquetes de 35 y 12).

Códigos Relevantes:

49000058482 / JUN2926MAA (Paquete de 35)

49000028928 / JUN2926MAA (Paquete de 12 – Lote 1)

49000028928 / JUN3026MAB (Paquete de 12 – Lote 2)

Número de Recuperación: H-0108-2026.

Clasificación de Riesgo: Clase II.

Cantidad Retirada: 791 unidades.

