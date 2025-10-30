Rob Lowe recibió $4.2 millones de dólares por su mansión en Beverly Hills

Luego de un año intentándolo, el actor Rob Lowe ha logrado vender su mansión en Beverly Hills, California. Recibió $4.2 millones de dólares por el sitio.

La propiedad entró al mercado por primera vez en agosto del 2024, inicialmente esperaba recibir $6.6 millones de dólares, pero la falta de interesados hizo que su precio se fuera rebajando.

En marzo de este año, por ejemplo, la mansión estuvo disponible por $5.2 millones de dólares. Aunque no recibió lo que esperaba, los $4.2 millones de dólares está por encima de los $3.75 millones de dólares que el actor pagó por el sitio en 2020.

Esta propiedad recién vendida fue construida en los años 50 y su casa principal tiene una extensión 2,940 pies cuadrados distribuidos en dos plantas con cuatro dormitorios, cuatro baños completos, un medio baño, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Hay que resaltar que es casa fue transformada en los últimos años, lo que se quería con el proyecto de reforma era modernizar el espacio con grandes ventanales, una nueva cocina de alacenas color negro e isla central, y otros muchos espacios que ahora se pueden traducir en glamour.

En el listado la propiedad era calificada de “excepcional”. Por los momentos no se conoce la identidad del comprador.

Los nuevos dueños no solo podrán disfrutar de la estructura de dos plantas, pues en la parte trasera hay áreas verdes, terraza, comedor, piscina, área de spa y otros espacios ideales para compartir al aire libre con familiares o amigos.

Sigue leyendo:

• Piden $1.79 millones de dólares por antiguo apartamento de Robert F. Kennedy en Nueva York

• Piden $25 millones de dólares por antigua casa de Diane Keaton en Beverly Hills

• Lori Loughlin y Mossimo Giannulli vendieron su casa en Hidden Hills