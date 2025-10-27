Piden $25 millones de dólares por antigua casa de Diane Keaton en Beverly Hills

Acaba de entrar al mercado de bienes raíces una casa en Berverly Hills, California, que durante tres años perteneció a Diane Keaton. La propiedad está disponible por $25 millones de dólares y ha llamado la atención porque entró al mercado poco después de que se confirmara la muerte de Keaton.

Hay que recordar que la actriz invirtió muchos años de su vida a comprar y restaurar casas en Los Ángeles, por lo que no es de extrañar que sigan entrando y saliendo del mercado propiedades que le pertenecieron.

Keaton compró esta propiedad en 2007 por $8.7 millones de dólares y la reforma la hizo junto con Wallace Neff y John Byers. La vendió tres años después al productor de televisión y cine Ryan Murphy, quien se deshizo de ella en 2021 por $16.5 millones de dólares.

En el listado, disponible en la página web de The Beverly Hills Estates, dice que “ha sido exquisitamente renovada para preservar su elegancia histórica e incorporar comodidades contemporáneas. Arcos, altos techos de vigas, detalles en hierro forjado y suelos de madera noble y terracota crean una atmósfera espectacular y acogedora”.

La casa principal tiene una extensión de 8,434 pies cuadrados distribuidos en seis dormitorios, nueve baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, sala de cine, oficina, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Además de su relación con la actriz, que falleció el pasado 11 de octubre a los 79 años, en el listado se invita a comprarla porque es “una propiedad histórica que combina el glamour de Hollywood con el lujo moderno”.

La propiedad tiene áreas verdes, piscina, área de spa, fuentes, terraza, hoguera, comedor y otros espacios al aire libre ideales para disfrutar al aire libre con familiares o amigos.

En mayo de este mismo año también había estado disponible una mansión en Los Ángeles que perteneció a Keaton, en su momento estaba disponible por $12.88 millones de dólares, pero se cree que la venta no se logró y salió del mercado.

