Piden $1.79 millones de dólares por antiguo apartamento de Robert F. Kennedy en Nueva York

Acaba de entrar al mercado de bienes raíces un apartamento en Midtown East, Nueva York, que perteneció al senador y candidato presidencial de Estados Unidos Robert F. Kennedy. La propiedad está disponible por $1.79 millones de dólares.

El hermano de John F. Kennedy compró esta propiedad en 1965, justo un año después de que se inaugurara el edificio. El apartamento está ubicado en la planta 14 del 860 de United Nations Plaza y esta es la primera vez que la residencia está disponible en 53 años.

En el listado, disponible en la página web de Compass, la propiedad es descrita como una “excepcional residencia de esquina que ofrece de amplios espacios habitables con grandes ventanales que enmarcan vistas panorámicas e ininterrumpidas del East River, Queens, Brooklyn y Manhattan”.

La agente de bienes raíces encargada de la venta también le dijo a ‘New York Post’: “Ha permanecido relativamente intacta durante más de 50 años, con mármol original en los baños y el mismo horno en la cocina”.

Se dice que los planes de RFK era mudarse a este apartamento en el otoño de 1965, pero parece que nunca lo hizo y fue asesinado en junio de 1968.

El apartamento tiene una extensión de 2,000 pies cuadrados distribuidos en dos dormitorios, tres baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades. Sobre el interior, el listado resalta que “todas las habitaciones ofrecen vistas despejadas, brindando una oportunidad única para crear un hogar moderno que, a la vez, conserve su carácter histórico de los años 60”.

Por otro lado, el edificio donde está ubicado el apartamento es descrito como “un oasis de serenidad y privacidad en el corazón de Manhattan, reconocido por su estilo internacional de mediados de siglo y sus impresionantes vistas panorámicas”.

Este edificio fue diseñado por los arquitectos Max Abramovitz y Wallace K. Harrison, quienes también se encargaron del diseño de la sede de la Organización de las Naciones Unidas y del Lincoln Center. Los que compren el apartamento también deberán hacerse cargo del pago de una cuota mensual por el mantenimiento del edificio.

