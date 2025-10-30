Seguros que los adultos mayores deben considerar antes del 7 de diciembre: una guía importante

Con la inscripción abierta en su apogeo para los seguros de salud, millones de adultos mayores enfrentan una decisión crítica para el próximo año: ¿deben ajustar sus pólizas de seguro ante un presupuesto reducido? Esto, debido a que este año expiraron los créditos fiscales que daban apoyos a las personas para adquirir sus coberturas médicas y ahora tendrían que pagar al menos un 20% más por sus seguros médicos, de acuerdo con expertos.

Por ello, en estos días las personas que están en su proceso de renovación de su cobertura médica, pueden analizar nuevas oportunidades para reevaluar sus necesidades de cobertura y protección de seguros.

Con una fecha límite cercana al 7 de diciembre, los estadounidenses pueden elegir nuevas oportunidades para ampliar sus coberturas, aumentar sus ahorros y eliminar pólizas que exceden sus capacidades de pago o ya no les resultan útiles. Si bien las fechas exactas de inscripción abierta varían según el tipo de seguro, el estado y otros factores, este período es crucial para muchos estadounidenses.

Este análisis es todavía más útil para los adultos mayores, muchas de las cuales dependen de sus ingresos por jubilación normalmente ajustados, compuestos por la Seguridad Social y ahorros limitados y, aunque parezca que contratar nuevas pólizas de seguro o ampliar las existentes puede es una medida contraproducente, podría ser un gran movimiento financiero si el resultado final se traduce en una mejor cobertura y menores gastos de bolsillo.

¿Qué tipos de seguro deberían considerar las personas mayores en este periodo?

De acuerdo con expertos de CBS News, hay tres tipos de seguros que los adultos mayores deberían considerar durante esta temporada de inscripción:

Seguro suplementario de Medicare

También conocido como ‘Medigap’ es una cobertura adicional para los gastos que no están amparados por el Medicare tradicional, por lo que si ya cuentas con una cobertura básica, este podría ser el tipo de seguro más conveniente para contratar. Puedes cubrir la mayoría o incluso la totalidad de los gastos restantes, como copagos, deducibles, hospitalizaciones y otros, que de no contar con ella tienes que pagar con tu dinero.

Para optar por una cobertura de este tipo necesitas comparar opciones, ya que cada compañía tiene costos y coberturas diferentes. Considera también si es indispensable contar con una protección de seguro adicional o si tu presupuesto te permite seguir costeando estos gastos por su cuenta.

Seguro de cuidados a largo plazo

Aunque es una cobertura que puedes contratar en cualquier momento, quizá te convenga aprovechar este periodo abierto para reevaluar sus necesidades de cobertura médica y determinar si un seguro de cuidados a largo plazo es una opción atractiva para ti. Este tipo de seguro normalmente es muy útil para las personas que se preocupan por sus gastos médicos conforme avanza su edad.

Esta cobertura se utiliza para cubrir los costos asociados con residencias de ancianos, centros de vida asistida y cuidadores a domicilio. También sirve para casos en los que familiares o amigos proporcionen estos cuidados médicos, a cambio de un reembolso.

Si estás en un caso de este tipo, es buen momento para evaluar si es conveniente contratarlo en este momento porque si esperas más tiempo tendrías que pagar primas más altas y beneficios de cobertura reducidos.

Seguro de vida

Si bien puedes contratar un seguro de vida, incluso fuera del período de inscripción abierta, este es un buen momento para hacerlo. Igual que con los seguros de cuidados a largo plazo, las primas solo aumentarán y la cobertura se verá cada vez más limitada mientras más tiempo debes dejar pasar. Por ello, si necesitas cubrir tus gastos funerarios o simplemente quieres dejar alguna cantidad como herencia para tus seres queridos, este es un momento ideal para comenzar a pagar.

Un seguro de vida de seis cifras para personas mayores no siempre es caro, sobre todo cuando comparas precios, condiciones y aseguradoras. Si lo haces antes del fin de año, puedes conseguir mejores condiciones y precios.

