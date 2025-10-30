Trump y Xi se reúnen en Corea del Sur con miras a frenar la guerra comercial

Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de China, Xi Jinping, se reunieron en Corea del Sur en donde previo al encuentro evitaron responder a preguntas de la prensa sobre Taiwán y la compra de soja estadounidense por parte de Pekín.

Trump y Xi se saludaron de forma cordial ante las cámaras de televisión al iniciar su reunión en la Base Aérea de Gimhae, en la ciudad portuaria de Busan, pero no respondieron a las preguntas lanzadas por los reporteros.

Concretamente, los medios preguntaron a Xi si planeaba autorizar la compra de soja estadounidense y a ambos líderes si pretendían discutir la cuestión de Taiwán durante la reunión privada.

Trump se molestó cuando China suspendió la compra de soja

China suspendió en mayo la compra de soja estadounidense, el principal producto agrícola exportado por el país norteamericano, en represalia por la guerra arancelaria impulsada por Trump, algo que molestó al republicano, que tiene un amplio apoyo electoral del mundo rural estadounidense.

Sobre Taiwán, isla autogobernada que Pekín considera una provincia rebelde y no descarta invadir, Trump dijo el miércoles que no pretendía abordar el asunto a no ser que Xi lo pusiera sobre la mesa.

El republicano ha adoptado una postura más ambigua que la de su antecesor, Joe Biden, quien prometió defender la isla en caso de un ataque chino, e incluso acusa a Taipéi de haber “robado” la industria estadounidense de microchips.

“Muy duro negociador”

Sentados frente a frente una vez comenzó la reunión bilateral a puerta cerrada, cada líder estaba acompañado por altos funcionarios, entre ellos el secretario de Estado, Marco Rubio, y su homólogo chino, Wang Yi.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó a Xi de “muy duro negociador”, al inicio de su esperada reunión en Corea del Sur.

Tendremos una reunión muy exitosa, no tengo duda, pero es un negociador muy duro, eso no es bueno”, dijo con una sonrisa mientras se estrechaba la mano con Xi frente a las cámaras.

Xi agradece a Trump contribución de alto al fuego en Gaza

“Vamos a tener unas conversaciones, ya estamos de acuerdo en muchas cosas, pero el presidente Xi es un gran líder de un gran país y creo que vamos a tener una gran relación”, agregó.

De su lado, Xi le dijo a Trump que era “un placer verlo” y que Estados Unidos y China “deben ser socios y amigos”.

De igual forma, agradeció a Trump, su contribución al “alto el fuego en Gaza” y a la resolución del conflicto entre Tailandia y Camboya.

“Presidente, a usted le importa mucho la paz mundial. Agradezco su contribución al alto el fuego en Gaza, y entre Tailandia y Camboya”, dijo Xi frente a Trump al comienzo de su reunión.

“China ha estado también ayudando a promover conversaciones de paz para resolver otras crisis”, añadió Xi, quien dijo que las potencias “pueden compartir la responsabilidad y trabajar juntas para lograr más”, ante las expectativas que Trump le pida durante el encuentro que presione a su socio Moscú para acabar con el conflicto en Ucrania.

“China y EE.UU.pueden trabajar juntos”

Xi se refirió a la firma promovida por Trump de una declaración de paz entre Tailandia y Camboya, que se enfrentaron en julio en una zona fronteriza disputada, y que volvieron a escenificar su reconciliación junto al presidente de EE.UU. durante la participación de este el domingo en una cumbre en Kuala Lumpur.

“China también ha estado ayudando a que Tailandia y Camboya solucionen sus disputas territoriales (…) así como otros conflictos”, dijo Xi.

“El mundo se enfrenta hoy a muchos problemas. China y Estados Unidos pueden trabajar juntos, asumiendo nuestra responsabilidad como grandes potencias, para lograr grandes cosas para nuestros países y el mundo”, añadió el presidente chino.

Tras el encuentro, ambos mandatarios salieron juntos e intercambiaron unas últimas palabras antes de darse un apretón de manos, para luego ingresar a sus respectivos vehículos. El mandatario chino salió del aeropuerto en primer lugar.

