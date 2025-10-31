Barcelona anuncia primer evento en el nuevo Camp Nou: entrenamiento abierto el 7 de noviembre

El FC Barcelona anunció que el primer evento oficial en el nuevo Camp Nou será un entrenamiento a puertas abiertas el viernes 7 de noviembre, previo al duelo de LaLiga frente al Celta.

El club detalló que esta actividad servirá como prueba técnica y operativa, con el fin de verificar el funcionamiento de los accesos, sistemas internos y otros elementos necesarios para la plena apertura del estadio.

23,000 aficionados podrán asistir

Hasta 23,000 espectadores tendrán acceso a esta sesión, que arrancará a las 11:00 hora local.

Las puertas se abrirán desde las 9:30 a.m., con ubicaciones en Tribuna y Gol Sur, sectores incluidos en la Fase 1A, para la cual la entidad ya cuenta con la licencia municipal correspondiente.

Entradas, precios y venta

Las entradas estarán a la venta desde este mismo viernes: 5 euros para socios y 10 euros para el público general.

El club confirmó que la recaudación se donará íntegramente al proyecto Pulseras Blaugranas, iniciativa de la Fundación Barça destinada a mejorar el bienestar emocional de niños y adolescentes hospitalizados y sus familias, además de promover la investigación de nuevas terapias.

Aunque el Barça ya está habilitado para albergar partidos, la directiva mantiene su plan de esperar la autorización de la Fase 1B, que permitirá ampliar la capacidad del recinto hasta 45.000 espectadores, antes de programar encuentros oficiales en casa.

