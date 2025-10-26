Memes crucifican a Lamine Yamal tras derrota del FC Barcelona ante Real Madrid

Luego de perder cuatro Clásicos al hilo la temporada pasada, Real Madrid tomó venganza del FC Barcelona derrotándolo este domingo 2-1 en el Santiago Bernabéu. Los fans en redes sociales no perdonaron y las burlas y memes fueron dirigidas en su mayoría hacia Lamine Yamal.

Real Madrid dominó casi todo el encuentro y a pesar de dos goles anulados, un penal eliminado por el VAR y otro fallado por Mbappé, pudo llevarse la victoria 2-1 con tantos del francés y Jude Bellingham.

Las burlas a Lamine en redes sociales tienen su origen. En primer lugar, no tuvo su mejor partido. La perla del Barca no disparó al arco en todo el encuentro y perdió la pelota en 21 ocasiones.

Sin embargo, las burlas contra Yamal tras la derrota del Barca no surgieron solo por su desempeño en el campo, sino por el eco de sus propias palabras. El joven extremo había calentado el ambiente desde la temporada pasada con declaraciones provocadoras como “mientras gane, no me pueden decir nada”.

No obstante, fue hace unos días en la liga de fantasía inventada por Gerard Piqué, la Kings League, donde encendió la mecha. Yamal comparó al Real Madrid con el equipo Porcinos de Ibai Llanos y soltó que “roban y se quejan”.

Estas declaraciones, hechas en tono distendido, pero con carga provocadora, fueron recuperadas por aficionados merengues tras el 2-1 en el Bernabéu. Incluso al final del partido, los ánimos se caldearon, ya que jugadores del Real Madrid como Carvajal, Vini Jr. o Courtois fueron a recordarle sus palabras.

Memes contra Lamine Yamal

Humbled 😂🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 Thank you Real Madrid pic.twitter.com/CJ2k7Mj1nf — Maindrop3 ⌘ 🧙‍♂️,🧙‍♂️ (✸,✸) (@maindrop3) October 26, 2025

Real Madrid teach Yamal a lesson 🤫🤐 pic.twitter.com/EpP4uxVzQN — Sports Series (@SportsSeries0) October 26, 2025

😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

Let laugh at yamal pic.twitter.com/mzmJj1aXlj — sesko (@UtdB_en) October 26, 2025

Lamine Yamal has a new owner pic.twitter.com/kO96Jic3dZ — 🜲 (@HereforVK18) October 26, 2025

Sigue leyendo:

· El Real Madrid se despega del Barcelona en LaLiga tras justa victoria 2-1 en el Clásico

· Lamine Yamal calienta el cásico ante Real Madrid afirmando: “Roban y se quejan…”

· Cancelan partido de LaLiga en Miami entre FC Barcelona y Villarreal “por incertidumbre”