Exportero mexicano Jonathan Orozco fue detenido por no pagar $16,000 dólares de accidente vial

El exportero de Rayados de Monterrey, Jonathan Orozco, fue detenido el pasado martes en México. Específicamente en la localidad de Torreón debido a un accidente de tránsito en el que se vio involucrado hace dos años.

Al exjugador mexicano lo detuvieron mientras participaba en un acto religioso. Las autoridades lo arrestaron y pasó la noche tras las rejas. Fue liberado el pasado miércoles.

De acuerdo con medios mexicanos como Milenio-La Afición, Orozco sufrió un accidente hace un par de años en la ciudad. Esto generó que la contraparte demandara al exfutbolista. La denuncia no fue retirada, pues la persona afectada nunca recibió su compensación por los daños.

La información que manejan medios mexicanos y la agencia de noticias EFE, es que Orozco deberá resarcir el daño de aquel accidente para poner fin a los problemas legales. Al parecer, la cifra es cercana a los $16,000 dólares.

Jonathan Orozco, durante el partido de la jornada 17 del torneo Apertura 2022 de la Liga BBVA MX, entre los Esmeraldas del León y los Xolos de Tijuana, celebrado en el estadio León. Foto: Imago7/ Ramón Balandran

Jonathan Orozco habló sobre su detención

El pasado miércoles, luego de recuperar su libertad, Jonathan Orozco habló en el programa Antidoping de RG La Deportiva. Ahí, aseguró que fue un tema meramente vial y que ya se encuentra en casa con su familia.

“El tema es que a esta persona no le ha pagado el seguro, hace tiempo tuvimos un percance, y aquí (en Torreón) el imputado es la persona que se le chocó, y como no le han pagado me mandaron a llamar, solo fui a presentarme y me dijeron ‘como el seguro no ha pagado la persona directa eres tú’ y ahora estamos con el tema de la aseguradora, entonces todo muy bien”, explicó.

Jonathan Orozco llama a RG y aclara su situación tras su aprehención en Torreón.@santiago4kd pic.twitter.com/PxfMgwtUmn — RG La Deportiva (@rg690) October 29, 2025

Jonathan Orozco comenzó en las fuerzas básicas del Club de Fútbol Monterrey, donde debutó en 2005 bajo la dirección de Miguel Herrera. Pronto se consolidó como titular y referente del equipo.

Durante su etapa con los Rayados, Orozco vivió su época dorada. Fue pieza clave en la conquista de tres títulos de Liga MX (Apertura 2009, 2010 y 2012) y en el tricampeonato de la Liga de Campeones de la Concacaf (2011, 2012 y 2013). Acumuló más de 300 partidos con el club.

En 2017, tras más de una década en Monterrey, Orozco fichó por Santos Laguna. Allí mantuvo su nivel competitivo y logró otro campeonato de liga en el Clausura 2018. Posteriormente, en 2020, se unió al Club Tijuana, donde cerró su carrera profesional. No logró títulos con los Xolos.

Orozco debutó con la selección mexicana en 2010. Aunque no fue titular habitual, formó parte de varias convocatorias, incluyendo ediciones de la Copa Oro.

Tras su retiro, Orozco ha incursionado en medios deportivos como comentarista y ha participado en proyectos alternativos como la Kings League.



