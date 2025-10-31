Halloween, el desfile más famoso de Nueva York hace un llamado a “compartir” en 2025: calles cerradas y clima

Cada 31 de octubre se celebra el “Village Halloween Parade”, considerado el desfile nocturno más importante en Estados Unidos y este año, por ser viernes, se espera una multitud mayor a la acostumbrada.

Alrededor de Nueva York la decoración “de brujas” comenzó desde principios de mes en calles, bares, hogares, oficinas y edificios, pero el punto central siempre es la fiesta la última noche de octubre en Greenwich Village, que ha sido definida por The New York Times como “el mejor entretenimiento que la gente de la ciudad le da a la gente de la ciudad”, pues es gratis y las inspiraciones para disfrazarse son infinitas.

Este año el desfile llega a su 52da edición, con Jeanne Fleming como directora artística y de producción. Coincidencia o casualidad, el tema de 2025 es “It’s a Potluck!” (¡Es una comida compartida!), lo que podría ser un llamado a la unidad nacional, con City Harvest como Gran Mariscal, rol que normalmente se asigna a una persona. Se trata de una de las organizaciones de rescate de alimentos más grandes de la ciudad de Nueva York, que recoge y redistribuye comida, algo por demás necesario durante el cierre del gobierno federal que amenaza los cupones SNAP.

Antes y durante el desfile la seguridad y el cierre de calles (ver mapa de NYPD aquí) se agudiza en el lado oeste de Manhattan (desde SoHo hasta 15th St en Chelsea). El desfile -una iniciativa privada que se financia con donaciones y patrocinios- comienza a las 7 p.m., pero se recomienda llegar mucho antes para asegurar un puesto. Además de mirar, cualquiera puede desfilar siempre que tenga un disfraz, sólo debe entrar por Canal St y 6th Av. y estar preparado para largas esperas y caminatas.

El transporte público en la ruta se ve afectado desde temprano: para los cambios actualizados en las rutas de buses y accesos al Metro consulte MTA. El desfile también se puede seguir por TV, a través del canal de noticias NY1, de 8 a 9:30 p.m. Antes, durante y después del desfile los bares suelen congestionarse. En ningún caso se permite el consumo de alcohol en la calle.

Fila frente a tienda de productos Halloween en Midtown Manhattan (NYC) / Foto: Andrés Correa Guatarasma Crédito: Andrés Correa Guatarasma | Cortesía

Toda la ciudad de fiesta

El desfile del Greenwich Village es un clásico que se extiende más allá de la 6ta Avenida e incluso de ese iconográfico vecindario liberal y bohemio. NYPD vigila toda la zona con extremo sigilo y muchos accesos peatonales son bloqueados para facilitar el paso de ambulancias si es necesario y evitar disturbios, atentados, robos y aglomeraciones, lo cual siempre es un gran reto en la histérica Nueva York.

Pero el cierre de calles no se limita al desfile, sino abarca otras zonas en los cinco condados en horarios variables, para que niños y adultos disfruten la tradición del “dulce o travesura” (trick or treat). Ver el listado aquí.

Cada año la diversidad alcanza nuevas cumbres en Nueva York la noche de brujas o Halloween, cuando sin importar la edad muchos optan por ser traviesos, derraparse, liberarse y honrar a vivos y muertos en las calles, edificios y el Metro de la ciudad. Mientras, los organizadores del “Village Halloween Parade” se concentran en su tradicional éxito masivo.

En más de cinco décadas el desfile se ha celebrado sin importar el clima, incluso con mucho frío y lluvia. Este viernes no hay esa preocupación, luego de una tormenta que ayer dejó al menos dos muertos y estableció un récord de agua acumulada en la ciudad. Hoy no hay amenaza de lluvia en la ciudad, pero sí hay pronóstico de que se mantengan ráfagas fuertes de viento de hasta 47 mph.

Las actualizaciones del clima pueden consultarse aquí y en el portal del National Weather Service (NWS-NY). Más detalles acá sobre el pronóstico en condados de Nueva York y Jersey y en esta página de NBC News Weather. También puede registrarse en Notify NYC para mantenerse informado sobre los pronósticos del clima en la ciudad.