Jesse Eisenberg donará un riñón a un desconocido: “Estoy muy emocionado de hacerlo”

El actor Jesse Eisenberg anunció su decisión altruista de donar uno de sus riñones a un completo desconocido. En una entrevista para TODAY, el protagonista de ‘Red Social’ expresó su emoción por someterse a esta cirugía en las próximas semanas.

El anuncio lo hizo en el programa TODAY del 30 de octubre. “En realidad voy a donar un riñón dentro de seis semanas. De verdad que sí”, dijo Eisenberg.

El actor explicó qué motivó su decisión de donar un riñón a una persona totalmente desconocida. “No sé por qué. Me picó el gusanillo de la donación de sangre. Voy a hacer una donación altruista a mediados de diciembre. ¡Estoy muy emocionada por hacerlo!”, expresó con emoción en el programa.

Una donación altruista se da cuando una persona dona un riñón a una persona totalmente desconocida que padezca una enfermedad renal grave. Jesse Eisenberg explicó a detalle cómo funciona este tipo específico de donación de órganos y cómo puede generar una donación en cadena que beneficie a otros pacientes que se encuentren a la espera de un trasplante.

“Supongamos que la persona X necesita un riñón en Kansas City, y su hijo o quien fuera a donarlo, por la razón que sea, no es compatible, pero yo sí lo soy. Esa persona aún puede recibir mi riñón y, con suerte, su hijo también donará el suyo, ¿verdad? Pero el riñón se deposita en un banco de órganos donde se puede encontrar un receptor compatible, aunque esto solo funciona si existe un donante altruista”, explicó Eisenberg.

En otra entrevista a TODAY, Eisenberg dijo que este es un procedimiento “libre de riesgos y muy necesario”. “Creo que la gente se dará cuenta de que es una decisión obvia, si tienes el tiempo y la disposición”, dijo.

Uno de los temores que se presenta entre quienes deciden hacer una donación altruista es que luego algún familiar del donante necesite un riñón. Eisenberg se refirió al programa de vales familiares del Registro Nacional de Riñón. “Ahora funciona de forma que puedes poner una lista de las personas que quieras que estén en primer lugar”, dijo.

Este deseo de donar un órgano se desprende del hábito del actor de donar sangre frecuentemente. “Tengo tanta sangre en las venas que siento que debería derramarla. Me gusta mucho hacerlo, y no sé por qué”, bromeó Eisenberg.

