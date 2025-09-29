La secuela de ‘Red Social’ estrenará el 9 de octubre de 2026

Hace unas semanas se confirmó la secuela de ‘Red Social’ (‘The Social Network’, 2010), la famosa película biográfica sobre el nacimiento de Facebook. En ese momento todo eran rumores, pero ahora se ha confirmado su nombre oficial y parte de su elenco.

Según ‘The Hollywood Reporter’, la película se llamará ‘The Social Reckoning’ y será dirigida por Aaron Sorkin, el mismo que se encargó del guion de la primera película dirigida por David Fincher y protagonizada por Jesse Eisenberg.

Sony Pictures también confirmó que la secuela estrenará el 9 de octubre del año que viene, por lo que ya la producción está en marcha.

El elenco estará conformado por Mikey Madison, Jeremy Allen White, Bill Burr y Jeremy Strong.

Esta nueva parte de la historia se centrará en la investigación ‘The Facebook Files’, publicada por ‘The Wall Street Journal’ en 2021.

Madison se encargará de dar vida a Frances Hauguen, la joven ingeniera que reveló miles de documentos internos de Facebook a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos y al ‘The Wall Street Journal’. Madison ganó el premio Oscar a Mejor Actriz por su papel en ‘Anora’.

White, conocido en los últimos años por protagonizar la serie ‘The Bear’, será Jeff Horwitz, quien hizo la publicación ‘The Facebook Files’. Esta investigación hizo que Horwitz ganara el premio George Polk de periodismo económico y el Gerald Loeb de periodismo de actualidad.

Hay que recordar que ‘Red Social’ se centró en un joven Mark Zuckerberg durante su proceso en la creación de la red social más popular de mundo, pero ahora, se mostrará a un Zuckerberg mayor y Jeremy Strong se encargará de interpretarlo.

Hay que recordar que ‘The Social Network’ fue nominada en ocho categorías de los premios Oscar y ganó tres: Mejor Guion Adaptado para Aaron Sorkin, Mejor Montaje y Mejor Banda Sonora Original.

