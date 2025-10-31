Billie Eilish hizo un llamado a los millonarios: “Regalen su dinero, por favor”

La famosa cantante Billie Eilish exhortó a los millonarios a donar su dinero para ayudar a atender varios de los problemas que aquejan al mundo, especialmente a Estados Unidos.

La ganadora del Grammy y el Oscar recibió un premio durante la gala de los WSJ Magazine Innovator Awards. Frente a millonarios como el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, y el creador de “Star Wars”, George Lucas, Billie Eilish exhortó a los muy adinerados a donar parte de su dinero a una buena causa.

“Estamos viviendo un momento muy difícil y sombrío en el mundo, y la gente necesita empatía y ayuda más que nunca, especialmente en nuestro país”, dijo Eilish. “Si tienen dinero, les recomiendo usarlo para buenas causas, tal vez dárselo a quienes lo necesitan”, exhortó la artista.

El evento se realizó en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. El presentador Stephen Colbert anunció el reconocimiento a Eilish y anunció que la artista donaría 11,5 millones de dólares de las ganancias de su gira Hit Me Hard and Soft a causas dedicadas a la equidad alimentaria, la justicia climática y la reducción de la contaminación por carbono.

En este sentido, Billie Eilish pidió a los verdaderamente multimillonarios que donen su dinero, y considera que muchas personas en este momento están atravesando momentos difíciles.

“Los quiero a todos, pero hay algunos aquí que tienen mucho más dinero que yo. Y si eres multimillonario, ¿por qué lo eres? Y sin ánimo de ofender, pero regalen su dinero, por favor”, remató en medio de aplausos del público.

La artista tiene experiencia contribuyendo en actividades de filantropía y de ayuda social. Eilish ha trabajado con la organización sin ánimo de lucro Reverb en su proyecto de descarbonización musical y su iniciativa de revolución climática musical.

Dos de los multimillonarios presentes en la gala fueron Zuckerberg y su esposa Priscilla Chan, quien recibió el premio a la “Filantropía Científica Innovadora del Año”. El portavoz de la Iniciativa Chan Zuckerberg informó que Zuckerberg y Chan se han comprometido a donar el 99% de sus acciones de Meta a obras filantrópicas a lo largo de sus vidas y que ya han donado 7.000 millones de dólares.

Sigue leyendo:

Billie Eilish fue agredida por un fan durante su concierto en Miami

Billie Eilish destaca el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum a Texas tras Inundaciones

Chris Hemsworth se arrepintió de tomarse un selfie con Billie Eilish