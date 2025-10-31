Julia Fox causa indignación por usar un disfraz de Jackie Kennedy ensagrentado

La actriz Julia Fox causó indignación por usar un disfraz inspirado en el atuendo que usó Jackie Kennedy el día del asesinato del expresidente de Estados Unidos J F Kennedy en 1963. Fox usó un atuendo similar al famoso conjunto rosa que usó la ex primera dama el fatídico día del asesinato de su esposo, e incluso incluyó la sangre que dejó el disparo en su ropa.

Julia Fox asistió el jueves 30 de octubre a la fiesta The Cursed Amulet en Nueva York luciendo un atuendo inspirado en el traje de imitación de Chanel que usó Jackie Kennedy el 22 de noviembre de 1963, día en que JFK perdió la vida durante un recorrido en automóvil por Dallas, Texas.

Sin embargo, lo que causó más desagrado e indignación fue el hecho de que la exnovia de Kanye West incluyó en su disfraz sangre falsa para simular los restos de sangre que quedó en el vestido de la exprimera dama luego de que el presidente recibió un disparo a distancia.

Jackie Kennedy se negó a cambiarse de vestido luego del tiroteo y la mancha de sangre en ese atuendo de inspiración Chanel se convirtió en un símbolo de la violencia política que sufrió el país.

La elección de este disfraz causó rechazo en el público. El nieto de John F. Kennedy y Jackie Kennedy, el escritor Jack Schlossberg, reprobó que Julia Fox usara esta tragedia familiar para “glorificar la violencia política”.

“Que Julia Fox glorifique la violencia política es repugnante, desesperado y peligroso”, dijo en X.

Julia Fox defendió su disfraz y explicó por qué decidió usar este famoso atuendo como su disfraz de Halloween.

John F. Kennedy falleció el 22 de noviembre de 1993 en Dallas luego de recibir varios impactos de bala. Crédito: AP

“Voy vestida como Jackie Kennedy con el traje rosa. No es un disfraz, sino una declaración”, explicó Fox en el pie de foto de su publicación.

“Cuando asesinaron a su marido, se negó a cambiarse la ropa manchada de sangre, diciendo: ‘Quiero que vean lo que han hecho’. La imagen del delicado traje rosa salpicado de sangre es una de las yuxtaposiciones más inquietantes de la historia moderna. Belleza y horror. Serenidad y devastación”, defendió Fox.

