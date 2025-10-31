Lanzan kit para convertir el Game Boy de Lego en una consola portátil funcional 

El clásico portátil de Nintendo ha vuelto de una forma inesperada y creativa. Y es que gracias al nuevo kit llamado BrickBoy, el popular set de Lego inspirado en el Game Boy ahora puede convertirse en una consola completamente funcional.

El proyecto fue lanzado a través de Kickstarter, donde superó rápidamente su meta de financiamiento. De acuerdo con medios como The Verge, el dispositivo utiliza una pantalla LCD de 2.4 pulgadas, controles físicos totalmente operativos y soporte para juegos mediante archivos ROM, lo que permite revivir títulos clásicos sin necesidad de cartuchos originales.

Así funciona el kit BrickBoy y cómo darle vida a tu Lego Game Boy

El BrickBoy no incluye el set oficial de Lego, sino que actúa como un complemento electrónico que se integra dentro del modelo ya armado. Está disponible en tres versiones: Essential, Gamer y Collector’s, con precios que oscilan entre los 129 y 189 dólares, dependiendo de los componentes incluidos.

Bajo el nombre de BrickBoy encontramos una campaña de Kickstarter que se describe como "una mezcla de nostalgia, creatividad e ingeniería, convirtiendo un modelo de LEGO en una Game Boy a la que puede jugar de verdad". pic.twitter.com/h9mGH13Ux0 — Bloque a Bloque LEGO Podcast (@bloque_a_bloque) October 28, 2025

El sistema cuenta con una batería recargable por USB-C, altavoces integrados, botones A y B funcionales, y una interfaz sencilla para navegar entre los juegos cargados en una tarjeta SD. Según Lowyat.net, el kit también ofrece compatibilidad con emuladores de distintas generaciones portátiles, lo que amplía las posibilidades más allá del Game Boy original.

Cómo convertir tu set de Lego en una consola funcional: paso a paso

Consigue el set oficial de Lego Game Boy. Es indispensable para montar la estructura donde se integrará el BrickBoy. Adquiere el kit BrickBoy. Puede solicitarse desde su página de Kickstarter en la versión que elijas. Ensamblaje e integración. Retira ciertas piezas del modelo y coloca los módulos del kit (pantalla, placa, batería y botones) según las instrucciones. Carga del sistema. Conecta el dispositivo por USB-C y espera a que la batería se complete. Carga de juegos. Inserta una tarjeta SD con tus ROMs en la ranura correspondiente. Encendido y calibración. Activa la consola, ajusta brillo y volumen, y comienza a jugar.

Este proceso no altera de forma permanente el set de Lego, por lo que el kit puede retirarse en cualquier momento sin dañar la estructura original.

El Lego Game Boy y el entusiasmo de los fans retro

Desde su anuncio, el Lego Game Boy ha sido un fenómeno entre coleccionistas y nostálgicos. La combinación del diseño clásico de Nintendo con el detallismo de Lego convirtió al modelo en una pieza de culto. Ahora, con la llegada del kit BrickBoy, esa nostalgia cobra vida: no solo se trata de exhibir una réplica, sino de usarla como una consola funcional.

