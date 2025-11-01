Alfonso Herrera envía bendiciones a Dulce María por su segundo embarazo

Alfonso Herrera, exintegrante de RBD, sostuvo un encuentro con los medios de comunicación y aprovechó para enviarle un mensaje a Dulce María, quien esta semana anunció que se encuentra esperando la llegada de su segundo bebé a la familia, a sus casi 40 años, que dentro de pocas semanas estará celebrando.

“Me dijeron y yo lo que le puedo decir es que lo mejor siempre y toda la felicidad y todas las bendiciones para ella y toda su familia, que estoy seguro de que todos están felices“, dijo el cantante. Recordemos que ellos fueron novios en el año 2002 cuando trabajaron juntos en “Clase 406”, pero ahora ella está casada con el productor Paco Álvarez.

La cantante y actriz mencionó a la revista Marie Claire que, sin duda alguna, haber quedado en estado de gestación para ella fue muy sorprendente, pero entiende que los procesos de la vida son de esa manera y cree que todo ocurrió en el momento idóneo para que su familia tenga lo que tanto necesita, ya que ella se encuentra casada y ya tiene a una niña.

La mexicana, según reveló, se encuentra “muy feliz, aunque también sorprendida. Fue un proceso largo. Empecé a sentirme muy mal durante un viaje; pensaba que era cansancio o el trayecto en carretera, pero no. Cuando regresé a México, tardé un poco en hacerme la prueba y, cuando la hice, salió positiva”.

La integrante de RBD explicó que en su vida se había puesto una fecha límite y, en caso de pasarla, no haría otro intento para seguir expandiendo su familia. Y justo cuando creía que estaba cerca de cerrar esa etapa, las cosas cambiaron porque fue entonces cuando se dio cuenta de que algunas cosas estaban cambiando, ya que un nuevo integrante está por llegar en los próximos meses a su hogar para darles alegría.

“Me había puesto como límite los 40 años. Quería cerrar ciclos y enfocarme en mi carrera. Pero, gracias a Dios, todo va bien. Este bebé viene a completar mi familia. Es un proceso lento y acelerado al mismo tiempo, sobre todo porque los primeros meses son intensos: hay muchas cosas que deben pasar para que todo salga bien”, añadió sobre lo que tenía en mente con sus parientes.

