Familia murió en incendio de hogar avivado por el viento en NJ: 3 niños y 2 adultos

Halloween resultó trágico en la localidad Paterson de Nueva Jersey, donde anoche dos adultos y tres niños fallecieron en un incendio residencial avivado por los fuertes vientos que azotaron la región.

Los bomberos llegaron a las 9:56 p.m. del viernes y encontraron un intenso incendio en la parte trasera de una pequeña vivienda de madera ubicada en 15 Emerson Ave. Las llamas fueron tan intensas que el calor derritió el revestimiento de la casa contigua, destacó ABC News.

El jefe de bomberos, Alex Alicea, declaró que los fuertes vientos aceleraron la rápida propagación del fuego al segundo piso de la casa, donde se encontraron los cinco residentes. La Fiscalía del condado Passaic informó que las víctimas adultas eran un hombre de 39 años y una mujer de 38, y los tres niños tenían 14, 12 y 7 años. Sus nombres y vínculos no han sido divulgados.

Otros siete residentes de la vivienda -incluyendo una niña con necesidades especiales- sobrevivieron, pero se encuentran sin hogar. La Cruz Roja les está brindando asistencia. “Nuestros voluntarios de respuesta ante desastres estuvieron en el lugar y brindaron asistencia de emergencia a tres personas de dos familias, proporcionándoles alojamiento temporal, comida, ropa y otras necesidades inmediatas”, declaró esa organización caritativa en un comunicado. “Esperamos brindar asistencia de emergencia a otras cuatro personas que solicitaron reunirse con ellas más tarde hoy”.

Los vecinos quedaron consternados por la devastación y relataron que algunos residentes que escaparon del incendio y vivían en la planta baja intentaron rescatar a las víctimas, pero no pudieron bajar las escaleras, que estaban en llamas. Mientras el fuego se propagaba rápidamente, un vecino intentó sofocar las llamas con una manguera de jardín. El origen de las llamas sigue bajo investigación.

En un caso similar, a principios de octubre dos adultos y tres niños murieron al quemarse su hogar en Albany, capital de Nueva York. En mayo un padre y sus dos hijos menores de edad, ambos autistas, murieron en un incendio residencial en Goshen (NY). También ese mes una pareja de ancianos logró salvar su vida al incendiarse su hogar en Long Island (NY), pero su hijo murió en la tragedia. Además, un padre murió y su esposa y dos niñas resultaron gravemente heridas al incendiarse su hogar de madrugada en Nueva Jersey.

En abril una niña de 9 años murió en un fuego doméstico que además dejó heridos a dos menores en Newark, la ciudad más poblada de Nueva Jersey. También ese mes un hombre de 88 años y una mujer de 72 murieron y más de dos docenas de residentes fueron desplazados de madrugada tras un incendio en un edificio de ancianos de gran altura en North Bergen (NJ). A fines de marzo el dueño de un santuario de gatos en Long Island (NY) murió cuando se quemó el refugio animal que mantenía. Un número indeterminado de felinos fallecieron también.

En junio de 2024 una hispana y su hijo murieron en incendio que dejó docenas de personas sin hogar en New Rochelle (NY). En marzo de 2023 tres adultos y un niño inmigrantes de Guatemala y otro menor nacido en EE.UU. fallecieron en un voraz incendio en el condado Rockland de Nueva York.

En diciembre de 2023 un casero fue acusado de intento de homicidio e incendio provocado por supuestamente prender fuego a su propiedad de alquiler en Brooklyn mientras una familia de ocho inquilinos, seis de ellos niños, estaban adentro. En septiembre de ese año un hombre fue sentenciado a casi tres décadas de prisión por acechar y amenazar repetidamente a su ex novia y los tres hijos de ella hasta quemarles el apartamento en Queens porque terminó la relación sin su consentimiento.