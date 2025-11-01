Mikie Sherrill y Jack Ciattarelli: empate técnico en la contienda por la gobernación de Nueva Jersey, revela encuesta

La contienda por la gobernación de Nueva Jersey se encuentra prácticamente empatada, según una nueva encuesta que muestra que la demócrata Mikie Sherrill tiene una ventaja de menos de un punto porcentual sobre el republicano Jack Ciattarelli.

De acuerdo con los datos citados por The New York Post, la encuesta de Atlas Intel sitúa a Sherrill con un 50,2% de apoyo, frente al 49,3% de Ciattarelli, una diferencia dentro del margen de error.

Este resultado refleja la disputa más cerrada hasta el momento, a pocos días de las elecciones.

El mismo medio recuerda que otras encuestas recientes ya apuntaban a una tendencia similar.

Un sondeo del Emerson College publicado el jueves ubicó a Sherrill con un 50% y a Ciattarelli con un 48%, mientras que un estudio previo de InsiderAdvantage/Trafalgar Group también mostraba una ventaja mínima de la candidata demócrata.

Según The New York Post, la nueva encuesta resalta que Ciattarelli —quien perdió ante el actual gobernador Phil Murphy en 2021 por un margen de 51% a 48%— mantiene un sólido respaldo entre los hombres y los votantes del presidente Donald Trump, de quienes recibe el 99% del apoyo.

Sin embargo, el candidato sufre una brecha significativa entre las mujeres y apenas logra atraer a un 3% de los electores que respaldan a Kamala Harris, frente al 96% que se mantiene con Sherrill.

