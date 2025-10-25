Comenzó la votación anticipada en Nueva York: lo que debes saber antes de ir a las urnas

Las urnas ya están abiertas en la ciudad de Nueva York. Este sábado arrancó oficialmente la votación anticipada para las elecciones generales, un proceso que busca evitar las largas filas del día principal de votación.

Los residentes pueden acudir a emitir su voto hasta el sábado 2 de noviembre, según confirmó la Junta Electoral de la ciudad.

El periodo de votación anticipada se extiende por 10 días, y los horarios varían según la ubicación. Por eso, PIX11 recomienda a los votantes verificar con anticipación su centro asignado mediante la herramienta “Encuentra mi centro de votación” disponible en el sitio web de la Junta Electoral.

Importante: el lugar donde votes anticipadamente podría no ser el mismo donde usualmente votas el día de las elecciones.

¿Y si prefieres votar por correo?

También puedes hacerlo. De acuerdo con el medio, los votantes registrados pueden solicitar una boleta de voto por correo anticipado en línea o en persona en su Junta Electoral local.

La fecha límite para pedirla es el viernes 25 de octubre.

Una vez completada la boleta, debes ponerla dentro del sobre de seguridad, firmar y fechar el exterior, y luego introducirla en el sobre de devolución grande. No necesitas sello postal; simplemente déjala en cualquier buzón o punto oficial de entrega.

Debes tener claro que si pediste una boleta por correo o voto ausente, no podrás usar una máquina de votación en persona el día de las elecciones, aunque no la hayas enviado. En ese caso, podrás votar con una boleta de declaración jurada en el centro.

¿Qué está en juego?

Este año, la contienda más observada será la elección para alcalde de la ciudad de Nueva York, con tres candidatos en la papeleta: el demócrata Zohran Mamdani, el republicano Curtis Sliwa y el independiente Andrew Cuomo.

Además, los neoyorquinos deberán elegir un defensor público, un contralor, y los presidentes de los distritos. Los votantes de Manhattan también decidirán quién será su próximo fiscal de distrito, indicó PIX11.

