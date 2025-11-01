Lamine Yamal anunció su ruptura con Nicki Nicole: “No ha sido por ninguna infidelidad”

El futbolista español del FC Barcelona, Lamine Yamal y la cantante Nicki Nicole han dejado su relación tras 67 días de hacerlo oficial.

Así se lo ha confirmado el propio futbolista del Barça tanto a Javi Hoyos como a ‘D Corazón’, programa emitido en España.

“No estamos juntos y no ha sido por ninguna infidelidad. Simplemente, nos hemos separado y ya. Todo lo que está saliendo no tiene nada que ver con nuestra relación”, ha afirmado el creador de contenido que le habría dicho el futbolista.

@javihoyosmartinez Lamine Yamal me confirma que ha roto con Nicki Nicole y me aclara que NO HA SIDO INFIEL #lamineyamal #nickinicole ♬ sonido original – JaviHoyos

De esta manera el extremo azulgrana sale al paso de los últimos rumores y especulaciones que habían surgido en redes sociales, y que aseguraban que Lamine Yamal le había sido infiel a la cantante argentina durante el último viaje del futbolista a Milán, donde, rodeado de múltiples amigos y amigas, celebró una fiesta por todo lo alto.

“La noticia es que ya no están juntos”

Volviendo a las informaciones de Javi Hoyos, el creador de contenido e influencer ha compartido un vídeo en TikTok en el que ha revelado los detalles de la ruptura de Lamine Yamal y Nicki Nicole. “Ya habían roto antes. Cuando hace ese famoso viaje (a Milán) ya no estaba con ella. Por lo tanto, no le ha sido infiel a Nicki Nicole”, ha afirmado el presentador de ‘D Corazón’.

“Quería aclarar las cosas. La noticia es que ha roto con Nicki Nicole, que ya no están juntos, que no estaban juntos antes del viaje y que el motivo de la ruptura no tiene nada que ver con ninguna infidelidad, es por otros motivos”, ha sentenciado Javi Hoyos, quien, para terminar, ha lanzado su opinión una opinión a nivel personal: “Son jóvenes, y pueden sentir pasión y que la pierdan”, ha concluido.

Por otro lado, el fotógrafo Jordi Martín también habría recibido el testimonio de Nicki Nicole confirmándole la ruptura entre ambos. Estas fueron las palabras que le dijo la artista al fotógrafo: “No soy de hacer estas cosas, pero te quería aclarar que con Lamine no estamos juntos desde hace unos días, después de que me fui de Barcelona”.

“Te lo digo sobre todo por los rumores de infidelidad. Si alguien me fuese infiel, yo sería la primera en aclararlo, como lo hice en el pasado. Desde antes no estamos juntos. No lo íbamos a contar, pero con esto que ha pasado, por razones obvias, te lo aclaro”, sentenció Nicole, según Jordi Martín.

Seguir leyendo:

Lamine Yamal y Dani Carvajal protagonizan fuerte cruce tras el Clásico entre Real Madrid y Barcelona (Video)

Memes crucifican a Lamine Yamal tras derrota del FC Barcelona ante Real Madrid

Lamine Yamal calienta el cásico ante Real Madrid afirmando: “Roban y se quejan…”