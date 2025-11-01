Viernes accidentado en aeropuertos de Nueva York: 2 aviones rozaron en pista de LaGuardia y 3 trabajadores heridos en JFK

Dos aviones colisionaron anoche en la pista del aeropuerto LaGuardia de Nueva York, mientras el terminal enfrentaba fuertes vientos y la escasez de personal, que provocaron retrasos y cancelaciones de vuelos en toda la ciudad que se podrían prolongar el fin de semana, reportó Daily News.

Según United Airlines, el vuelo 580 procedente de Chicago se dirigía a su puerta de llegada cuando chocó con la cola de su vuelo 434 con destino a Houston y estaba detenido en la pista de rodaje. Afortunadamente el impacto no fue grave y ninguno de los 328 pasajeros ni los 15 miembros de la tripulación total de las dos aeronaves resultaron heridos. “Ambos aviones regresaron a la puerta de embarque y los pasajeros desembarcaron con normalidad”, declaró un portavoz.

Previamente la mañana del viernes tres trabajadores de la construcción resultaron heridos en el Aeropuerto Internacional JFK de Nueva York. La policía recibió una llamada al 911 a las 8:53 a.m. informando sobre una persona atrapada bajo una viga en el edificio 269 del terminal aéreo. “Tres personas fueron trasladadas a un hospital cercano para una evaluación médica más exhaustiva de sus lesiones, que no ponen en peligro su vida”, declaró un portavoz de la Autoridad Portuaria. La causa del accidente se encuentra bajo investigación, acotó PIX11 News.

Todos los vuelos con origen o destino en los aeropuertos JFK, LaGuardia y Newark sufrieron el viernes retrasos o cancelaciones, ya que la Administración Federal de Aviación (FAA) impuso restricciones al tráfico aéreo debido a los fuertes vientos de hasta 45 mph y la continua escasez de personal por el cierre del gobierno federal, informaron las autoridades.

En el aeropuerto JFK se implementó una suspensión de vuelos, deteniendo despegues y aterrizajes hasta las 7:30 p.m. Después de esa hora sólo se permitiría el aterrizaje de 30 aviones por hora en JFK el resto del viernes, subiendo a 36 aviones por hora hasta la mañana de hoy sábado.

Los aeropuertos de LaGuardia y Newark sufrieron retrasos similares debido a la combinación de fuertes vientos y problemas de personal. Según las autoridades ayer se esperaban retrasos generalizados, de entre una 60 y 100 minutos para las llegadas a JFK, de entre 100 y 170 minutos en Newark y de entre 140 minutos y hasta cinco horas en LaGuardia.

Hoy sábado no hay pronóstico de lluvia ni vientos fuertes. En cualquier caso, se recomienda a los pasajeros consultar con las aerolíneas antes de dirigirse al aeropuerto debido a las demoras generalizadas por el cierre federal.

Las actualizaciones del clima pueden consultarse aquí y en el portal del National Weather Service (NWS-NY). Más detalles acá sobre el pronóstico en condados de Nueva York y Jersey y en esta página de NBC News Weather. También puede registrarse en Notify NYC para mantenerse informado sobre los pronósticos del clima en la ciudad.