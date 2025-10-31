Aeropuerto JFK de Nueva York detuvo vuelos temporalmente por fuertes vientos y falta de personal

El Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York suspendió temporalmente sus operaciones de salida este viernes debido a la escasez de personal provocada por el cierre del Gobierno federal y a las difíciles condiciones meteorológicas.

Según la Administración Federal de Aviación, la medida —conocida como ground stop— detuvo los despegues durante cerca de una hora y media, afectando tanto a los vuelos que salían del JFK como a los que se dirigían a este aeropuerto.

Las autoridades señalaron que los retrasos promediaron una hora en el aeropuerto de Queens, mientras que en LaGuardia se extendieron hasta dos horas y en Newark alcanzaron una hora y cuarenta minutos, de acuerdo con los reportes de PIX 11.

La Oficina de Gestión de Emergencias de la Ciudad de Nueva York explicó en un comunicado que la falta de controladores aéreos en el JFK obligó a suspender los despegues y a retener vuelos con destino a Nueva York en sus aeropuertos de origen para evitar una congestión en tierra.

La capacidad de llegadas al aeropuerto se redujo a 36 aviones por hora.

Otros aeropuertos de Nueva York afectados

De acuerdo con The New York Post, los aeropuertos de LaGuardia y Newark también recibieron la orden de detener temporalmente los despegues debido a los fuertes vientos, mientras la FAA mantenía restricciones de tráfico aéreo en toda la región.

Aunque las lluvias asociadas a la tormenta del jueves ya habían pasado, los vientos persistentes generaron demoras significativas, algunas de más de cinco horas.

El problema se agravó por el cierre del Gobierno federal, que ya supera el mes y está afectando la operación de varios aeropuertos del país. Los controladores aéreos, considerados empleados esenciales, deben continuar trabajando pese a no recibir sus salarios.

Sin embargo, muchos reportaron enfermedades o han decidido no acudir a sus turnos, lo que ha reducido drásticamente la plantilla en los centros de control de Nueva York, Indianápolis y Boston, según CNN.

Este cierre gubernamental es el segundo más prolongado en la historia de Estados Unidos y amenaza con superar el récord de 35 días del ocurrido entre 2018 y 2019. En aquella ocasión, una de las razones que llevó a la reapertura del Gobierno fue precisamente la escasez de personal en el control de tráfico aéreo, recordó EFE.

Las autoridades locales advirtieron que las restricciones y los retrasos podrían prolongarse si las condiciones meteorológicas empeoran o si no se resuelve la falta de personal derivada del cierre federal.

Mientras tanto, la FAA recomienda a los pasajeros verificar el estado de sus vuelos antes de dirigirse a cualquiera de los aeropuertos del área metropolitana de Nueva York.

