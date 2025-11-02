Bed Bath & Beyond abrirá dos nuevas tiendas en noviembre, descubre dónde

Bed Bath & Beyond continúa su expansión tras la bancarrota de 2023 y abrirá dos nuevas tiendas en Tennessee este noviembre. La primera abrió sus puertas en The Avenue, Murfreesboro, el sábado 1 de noviembre, y la segunda en One Bellevue Place, Nashville, el sábado 8 de noviembre, según informó Starr Hudgens, jefa de personal de The Brand Home Collective, a USA TODAY.

Expansión de Bed Bath & Beyond tras la bancarrota

Estas aperturas forman parte del plan de The Brand Home Collective (anteriormente Kirkland’s) para reabrir casi todos sus locales como Bed Bath & Beyond en los próximos dos años. A principios de 2025, la compañía adquirió la propiedad intelectual de Kirkland por 10 millones de dólares, marcando el regreso de la marca a las tiendas físicas después del cierre de todas sus sucursales en 2023.

La primera tienda de esta nueva etapa abrió sus puertas el 8 de agosto en Brentwood, un suburbio de Nashville. Desde entonces, la compañía ha continuado con las ventas en línea mientras prepara la expansión física.

Cierre de tiendas y estrategia de cupones

Aunque la expansión avanza, Brand Home Collective también está cerrando algunas tiendas. En 2025 cerraron cinco locales Kirkland’s, y la directora ejecutiva, Amy Sullivan, indicó que otras 25 tiendas cerrarán antes de enero de 2026 por vencimiento de contratos de arrendamiento. Con esto, Bed Bath & Beyond Home mantendrá aproximadamente 250 tiendas en total.

Los cupones de Bed Bath & Beyond seguirán siendo válidos en las nuevas tiendas. Esto incluye descuentos escalonados de $10 a $50 según el monto de la compra, y el popular cupón Big Blue del 20%, que nunca caduca.

Qué esperar de las nuevas tiendas

Las nuevas aperturas buscan ofrecer la experiencia clásica de Bed Bath & Beyond, combinando productos para el hogar, cocina y decoración con promociones vigentes y cupones atractivos. Los consumidores pueden aprovechar estas oportunidades para obtener descuentos mientras exploran la renovada oferta de la marca.

Con estas aperturas, Bed Bath & Beyond refuerza su presencia en Tennessee y da un paso importante en su recuperación tras años de desafíos financieros.

