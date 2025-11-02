¿Cuándo se podrían reactivar los beneficios SNAP en Estados Unidos? Esto reveló el gobierno de Trump

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, aseguró este domingo que los fondos para los programas de asistencia alimentaria podrían reactivarse tan pronto como el próximo miércoles, tras haber sido congelados desde el sábado debido al cierre del Gobierno federal.

En una entrevista concedida a CNN, Bessent explicó que el Ejecutivo está trabajando para cumplir con la orden judicial emitida el viernes, que obliga a la administración del presidente Donald Trump a encontrar una vía para financiar el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), del cual dependen más de 42 millones de estadounidenses.

El Departamento de Agricultura, responsable de SNAP, había anunciado previamente que no recurriría a fondos de emergencia durante el cierre, una decisión que dejó sin financiamiento al programa de cupones para alimentos desde el 1 de noviembre.

Bessent confirmó que el gobierno no apelará el fallo judicial y dijo que reactivar los fondos para el miércoles “es posible”, aunque aún deben completarse los pasos administrativos necesarios.

“Hay un proceso que debe seguirse, y tenemos que determinar cuál es ese proceso”, señaló.

El propio presidente Donald Trump ya había afirmado el viernes, en su plataforma Truth Social, que su gobierno respetaría la decisión del tribunal y que se estaban evaluando mecanismos para restablecer el programa lo antes posible.

Mientras tanto, varios estados han tomado medidas de emergencia para mitigar el impacto de la suspensión. Al menos una docena de gobiernos locales han transferido fondos a bancos de alimentos para garantizar el acceso de los ciudadanos a productos básicos.

Sin embargo, la reactivación del sistema que gestiona la entrega de cupones podría tardar algunos días, lo que mantiene la incertidumbre para millones de beneficiarios, incluidos 10 millones de latinos.

El cierre del gobierno federal, que este domingo cumple 33 días, podría convertirse en el más prolongado en la historia del país. Esto se debe al estancamiento entre demócratas y republicanos en el Senado respecto a los nuevos presupuestos.

Mientras los demócratas exigen que se prorrogue la financiación del programa de salud Obamacare, los republicanos insisten en reabrir primero la administración antes de negociar las ayudas sanitarias.

