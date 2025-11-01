FAFSA 2026-27: fechas clave y documentos necesarios para tu solicitud

La Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA en inglés) para el periodo 2026-27 ya está disponible desde el 24 de septiembre, para que los estudiantes puedan acceder a ayuda financiera crucial. Incluso pese al cierre del gobierno, el Departamento de Educación asegura que continuará procesando las solicitudes de todas las personas que planean asistir a la universidad el próximo año.

Por ello, Jill Desjean, directora de análisis de políticas de la Asociación Nacional de Administradores de Ayuda Financiera Estudiantil, recomienda que los aspirantes presenten sus solicitudes completas lo antes posible.

Si es la primera vez que presentas una solicitud de ayuda educativa, esto es lo que necesitas saber:

¿Cómo funciona la FAFSA?

La FAFSA es una solicitud gubernamental gratuita que utiliza la información financiera de los estudiantes y sus familias para determinar si pueden obtener ayuda del gobierno federal para fondear sus gastos universitarios.

La solicitud recaba la información financiera del estudiante y se envía a las universidades a las que esté interesado en asistir. El monto de la ayuda financiera que se otorga depende de cada institución.

La solicitud también se utiliza para determinar la elegibilidad para otros programas federales de ayuda estudiantil, como trabajo y estudio y los préstamos estudiantiles, así como para la ayuda estatal y escolar. En ocasiones, las becas privadas por mérito también consultan la información contenida en la FAFSA para determinar si un estudiante reúne los requisitos.

The 2026-27 FAFSA form is LIVE — the earliest launch in history! 🎉



Under @POTUS leadership, the form is available ahead of schedule and American families can now complete the form in minutes.



Visit https://t.co/1e4ey9z49f to fill out your FAFSA today! pic.twitter.com/Vk9zFU8enr — Secretary Linda McMahon (@EDSecMcMahon) September 24, 2025

Fecha límite para entregar la FAFSA para el periodo 2026-27

La solicitud FAFSA para el año académico 2026-2027 debe presentarse antes del 30 de junio de 2027. Sin embargo, cada estado establece sus propias fechas límite para dispersar la ayuda financiera. Por ejemplo, California tiene el 2 de marzo de 2026 y Kansas el 15 de abril de 2026 para los programas estatales de ayuda financiera.

Puedes consultar la fecha límite de tu estado en este enlace.

La aplicación de este año se lanzó el 24 de septiembre, aunque estaba prevista para el pasado 1 de octubre.

¿Qué información solicita el formulario FAFSA?

Para llenar tu formulario debes crear una cuenta en studentaid.gov y reunir los siguientes documentos:

Número de seguro social

Número de licencia de conducir

Número de registro de extranjero, para el caso de ciudadanos no estadounidenses

Declaraciones de impuestos federales sobre la renta, formularios W-2 y otros registros de ingresos

Extractos bancarios y registros de inversiones

Registros de ingresos no gravados

🚨The FAFSA form will launch on time this fall!



Just 2 years ago, the Biden Administration failed the rollout and derailed the FAFSA for months. The Trump Administration is ahead of the deadline! pic.twitter.com/BWIomDpd5j — Secretary Linda McMahon (@EDSecMcMahon) August 27, 2025

¿Quién puede enviar una solicitud FAFSA?

El gobierno permite que los estudiantes de primer ingreso como los que retoman sus estudios pueden solicitar el apoyo, siempre que cumplan con las condiciones financieras que establece el programa.

“Incluso si crees que no reúnes los requisitos, lo peor que puede pasar es que recibas ayuda financiera para la que no sabías que calificabas”, dijo Desjean.

Para saber si eres elegible para un apoyo universitario puedes consultar la calculadora de ayuda federal para estudiantes para obtener una estimación preliminar de tu paquete financiero.

Si presentas la solicitud como estudiante dependiente, deberás proporcionar la información financiera de al menos uno de tus padres. Los padres deben crear sus propias cuentas FSA ID. Al completar la solicitud, pueden ingresar manualmente la información de su declaración de impuestos o usar la herramienta de recuperación de datos del IRS.

Sigue leyendo:

– Acuerdo permite la condonación de préstamos para 2.5 millones de estudiantes

– Préstamos estudiantiles: condonación disponible para 2 millones en EE.UU., ¿eres elegible?

–BLS retoma labores parciales para elaborar el informe de inflación, crucial para el ajuste del COLA