El 55% de los estadounidenses desaprueba la gestión de Trump, según encuesta

El 55% de los estadounidenses desaprueba la gestión del presidente Donald Trump, según una nueva encuesta de NBC News, que revela un creciente desencanto con su desempeño, especialmente en materia económica y de costo de vida.

El respaldo al mandatario cayó al 43%, cuatro puntos menos que en marzo, en medio de críticas por no cumplir las expectativas que generó su promesa de cambiar la forma de hacer política en Washington.

De acuerdo con el sondeo, dos tercios de los votantes registrados consideran que el gobierno de Trump no ha estado a la altura de sus expectativas en cuanto al costo de vida (66%), la atención a la clase media (65%) y la economía en general (63%).

Solo un tercio opina lo contrario, lo que sugiere que la preocupación por la inflación y los precios sigue siendo un factor clave en la pérdida de apoyo hacia el presidente.

Pese a esos resultados, los republicanos mantienen ventajas sólidas en temas de seguridad fronteriza, delincuencia e inmigración, con márgenes de 31, 22 y 18 puntos, respectivamente, frente a los demócratas.

Estas áreas continúan siendo su principal fortaleza electoral de cara a las elecciones legislativas de 2026.

Ventaja demócrata para el Congreso

Sin embargo, el panorama político no resulta favorable para los republicanos en todos los frentes.

En la boleta del Congreso, los demócratas aventajan por 8 puntos (50%-42%), su mayor diferencia en una encuesta de NBC News desde las legislativas de 2018.

Esta mejora se da luego de que la mayoría de los votantes (52%) culpara a Trump y a los republicanos del Congreso por el prolongado cierre del gobierno, aunque un 42% también responsabilizó a los demócratas.

Pese a esa leve recuperación, el Partido Demócrata sigue enfrentando altos niveles de desaprobación: solo el 28% de los encuestados dice tener una opinión favorable, cifra que se mantiene cerca de su mínimo histórico.

Aun así, la encuesta de NBC News muestra un resurgimiento del entusiasmo entre sus bases, especialmente de cara a las elecciones de 2026.

El 74% de los demócratas calificó su interés en los comicios con un “9” o “10” en una escala de 10 puntos, frente al 67% de los republicanos y el 50% de los independientes. Esa brecha de entusiasmo, de 7 puntos, es similar a la registrada antes de las elecciones de mitad de mandato de 2018, cuando los demócratas lograron recuperar el control de la Cámara de Representantes.

La encuesta nacional de NBC News fue realizada entre el 24 y el 28 de octubre a 1.000 votantes registrados, mediante entrevistas telefónicas y encuestas en línea enviadas por mensaje de texto. El margen de error es de ±3,1 puntos porcentuales.

