Jueces ordenan al gobierno usar fondos de emergencia para pagar beneficios de SNAP durante cierre del gobierno

Un juez federal de Rhode Island ordenó este viernes al gobierno de Donald Trump que disperse los pagos de cupones de alimentos del programa SNAP, aun cuando continúa el cierre del gobierno. Su fallo da la razón a los funcionarios locales y a las organizaciones sin fines de lucro que levantaron la voz para evitar que hasta 42 millones de estadounidenses de bajos recursos, registrados al programa, se quedaran sin su apoyo para asistencia alimentaria correspondiente a noviembre.

El juez John J. McConnell, del Tribunal de Distrito de Rhode Island, obliga a la administración Trump a recurrir a un conjunto de reservas de emergencia para pagar las prestaciones “lo antes posible” el próximo mes y mantener este apoyo mientras continúa suspendidas las actividades no esenciales del gobierno.

Sin embargo, aún no hay una determinación sobre si estos apoyos se entregarán a la totalidad de las personas que dependen de la ayuda federal mensual, ni cuándo, ni cuánto el monto que recibirán finalmente. El Departamento de Justicia no ha indicado si apelará la decisión ni ha respondido a solicitudes de comentarios de diferentes medios, Mismo caso de la Casa Blanca.

