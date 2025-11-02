Keniano Benson Kipruto conquista Maratón de Nueva York en un final de infarto

Por apenas 16 centésimas de segundo, el keniano Benson Kipruto se coronó campeón del Maratón de Nueva York 2025, en una edición marcada por el dominio absoluto de su país.

La victoria del atleta 34 años fue tan ajustada como memorable. En su debut en la Gran Manzana, protagonizó un esprint final electrizante junto a Alexander Mutiso, también keniano.

La secuencia parecía un plano de película, pues ambos cruzaron la meta con el mismo tiempo: dos horas, ocho minutos y nueve segundos. La mataron se tuvo que decidir con la imagen del ‘foto finish’ y una diferencia de 16 centésimas terminó proclamando a Kipruto ganador.

El tercer lugar fue para Albert Korir, completando el triplete keniano en una edición que reunió a más de 55.000 corredores de 150 países, bajo estrictas medidas de seguridad y un gran despliegue policial.

Kenia se hizo este domingo con los tres puestos del podio tanto en la prueba masculina como en la femenina del Maratón de Nueva York.

Alexander Mutiso, Benson Kipruto, Y Albert Korir en el podio de medallas al final del Maratón de Nueva York el domingo dos de noviembre del 2025. (AP Foto/Angelina Katsanis)

El adiós de una leyenda

La jornada también marcó el último baile de Eliud Kipchoge, doble campeón olímpico y uno de los grandes mitos del atletismo moderno. A punto de cumplir 41 años, Kipchoge cruzó la meta en el puesto 17 con dos horas, 14 minutos y 36 segundos.

El keniano se despidió en Nueva York de las grandes pruebas del circuito internacional. Kipchoge, que nunca había competido en Nueva York, buscaba completar las siete grandes maratones del mundo tras haber corrido en Boston, Chicago, Londres, Tokio, Berlín y Sídney.

El keniano ha ganado 11 grandes en su carrera, además de dos oros olímpicos. Con Nueva York, completó las siete majors: Boston, Chicago, Londres, Berlín, Tokio, Sídney y ahora la Gran Manzana. “No vine por el podio, vine por el cierre”, declaró Kipchoge, ovacionado por miles de aficionados.



