Lotería de Nueva York en vivo: resultados y ganadores del sábado 1 de noviembre de 2025

Conoce a los números ganadores del sorteo de NY Lotto, Win 4, Take 5, Cash4Life de la Lotería de Nueva York de hoy sábado 1 de noviembre. El valor de los premios en efectivo suma un pozo de $8,400,000 millones de dólares.

La Lotería de Nueva York (New York Lottery) ofrece una gran variedad de juegos para sus jugadores. Los juegos de sorteo incluyen NY Lotto, Pick 10, Numbers, Win 4, Take 5 y Cash4Life.

Números ganadores de Pick10 del sábado 1 de noviembre

Los números ganadores son: 01 05 07 13 15 16 19 23 34 42 44 47 48 49 51 56 67 69 70 76

Números ganadores de Numbers del sábado 1 de noviembre

Combinación mediodía: 09 07 09

Combinación noche: 03 00 02

Números ganadores de Win 4 del sábado 1 de noviembre

Combinación mediodía: 01 06 09 00

Combinación noche: 04 04 08 00

Números ganadores de Take 5 del sábado 1 de noviembre

Combinación mediodía: 06 08 18 35 38

Combinación noche: 10 26 27 36 38

Números ganadores de Cash4Life del sábado 1 de noviembre

Los números ganadores son: 12 20 27 30 34

Consejos para aumentar tus posibilidades de ganar la lotería

Si bien la lotería es un juego de azar, existen algunos trucos que ayudan a mejorar las posibilidades de ganar en los juegos de la Lotería de Nueva York.

Primeramente, es muy útil buscar las estadísticas de los números ganadores en sorteos anteriores. De entrada, ciertos números pueden tener una mayor probabilidad de ser sorteados que otros y conocer estas tendencias puede ser útil al seleccionar los números que vas a jugar.

También, jugar de forma regular y hacerlo en varios juegos. Al variar las opciones de juego, los jugadores tienden a aumentar sus posibilidades de ganar en diferentes juegos.

Por último, es esencial planear un presupuesto y apegarse a él. No se debe gastar más dinero del que se pueda permitir en la lotería, ya que esto podría causar problemas económicos.

Cómo solicitar el monto de tus premios de la lotería de Nueva York

Reclamar las ganancias dela lotería de Nueva York es un proceso fácil y sencillo, pero se deben seguir ciertos pasos para garantizar que se reciba el pago completo y sin problemas.

Los premios de un máximo de $600 se pueden cobrar directamente en cualquier establecimiento autorizado de la Lotería de Nueva York. Para premios más grandes, previamente se necesita rellenar un formulario de reclamo y acompañarlo del boleto ganador en la oficina central de la Lotería de Nueva York en Schenectady o en cualquier sucursal regional de la Lotería de Nueva York.

Se recuerda que las ganancias de la lotería están sujetas a impuestos federales y estatales, por lo que se debe estar preparado para pagar una parte de las ganancias en impuestos.

Los mayores premios que ha otorgado la Lotería de Nueva York

La Lotería de Nueva York ha creado muchos ganadores a lo largo de los años, muchos de ellos multimillonarios.

El último gran premio fue entregado en abril de 2023 en Queens, Nueva York: allí, una persona acertó los seis números para llevarse el premio mayor de $476 millones de dólares de la lotería Mega Millions compró el ticket en el vecindario Ozone Park.

En 2011, una pareja de Long Island ganó otro gran premio de la Lotería de Nueva York en la historia, un increíble $319 millones de dólares en Mega Millions. Años antes, en 2018, un trabajador de la construcción de Staten Island ganó $245,6 millones de dólares en Powerball, convirtiéndose en el mayor ganador individual de la Lotería de Nueva York.

Otros ganadores notables incluyen a un hombre de Brooklyn que ganó $298 millones de dólares en Powerball en 2019 y un hombre de Queens que ganó $343,9 millones de dólares en Mega Millions en 2018.

¿Puedo participar en la Lotería de Nueva York si no vivo en Nueva York?

Sí, el lugar de residencia no importa siempre que tengas más de 18 años.

