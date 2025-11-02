Nueva York: pronóstico del tiempo para este domingo 2 de noviembre

¿Qué ropa deberías sacar de tu armario para salir por las calles de Nueva York este domingo? La predicción del clima para los neoyorquinos en el día de hoy marca unas temperaturas que fluctuarán entre los 61 grados Fahrenheit (16ºC) de máxima y los 48 grados Fahrenheit (9ºC) de mínima. Junto a esto, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 66ºF (19ºC) de máxima y 66ºF (19ºC) de mínima.

La probabilidad de precipitaciones es del 2% durante el día y del 5% a lo largo de la noche, mientras que la nubosidad será del 12% durante el día y del 13% tras la salida de la Luna.

Además, se esperan vientos que alcanzarán un máximo de 3.73 mph durante la primera mitad del día y los 2.49 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. Durante este periodo del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 06:27 h, mientras que se pone en el horizonte a las 16:51 h. En total, tendremos 10 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana se prevén más nubes que claros con probabilidad de lloviznas generalizadas. Las temperaturas tendrán una variación entre los 46 y los 61 grados Fahrenheit (8 y 16 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 51% por la mañana, 25% por la tarde y 51% por la noche.

El clima en Nueva York

Nueva York ofrece un clima húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos cálidos. Las lluvias son frecuentes durante todo el año, con tormentas en verano y nevadas en invierno. La cercanía de la costa atlántica contribuye a suavizar los extremos de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la región y la época del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos realmente cálidos y húmedos e inviernos frescos con precipitaciones elevadas en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en los meses centrales del verano.

En la región oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos templados y veranos muy e inviernos suaves. Tanto uno como otro tienen poca presencia de precipitaciones. El clima mediterráneo se encuentra en la zona costera del oeste estadounidense, con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.