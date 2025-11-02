Policía publica la foto del sospechoso del apuñalamiento mortal de un hombre en Harlem

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) difundió la foto policial del supuesto asesino de un hombre de 51 años que murió acuchillado en Harlem.

Las autoridades buscan a Prince Nunnally, de 32 años, quien presuntamente apuñaló hasta la muerte a Raymond Page el 15 de agosto cerca de la 1:20 de la tarde en la calle 128 Oeste, en las cercanías del bulevar Frederick Douglass. Los oficiales que se apersonaron al llamado hallaron a la víctima con numerosas heridas en el cuerpo, indicaron los funcionarios.

“Ray salió y dijo: ‘Voy a buscarme una bebida, vuelvo enseguida’. Dos horas después, todavía no había regresado”, indicó su tío David Page, de 81 años, quien vivía con Raymond. “Estaba en la cama y me preguntaba qué había pasado. Entonces mi otro sobrino subió y me lo contó”.

Los paramédicos llevaron a la víctima en estado crítico al Hospital Harlem, donde fue declarado muerto.

Hasta el momento no se ha hecho ninguna detención al respecto. La policía espera que alguien del público dé con el paradero de Nunnally o lo pueda reconocer en la foto difundida, informó Daily News.

“El hombre que lo hizo pesaba unos 136 kilos“, señaló David Page. “Un tipo muy grande, de unos 90 kilos, quizá 136. Alguien me enseñó una foto suya. Pasó por casa buscando a Ray dos o tres veces. A veces Ray estaba en casa y hablaban. Pensé que solo eran amigos, pero desde donde yo estaba no podía ver qué pasaba”.

Por su parte, Raymond era alguien de contextura delgada, pesaba menos de la mitad de su supuesto asesino, de acuerdo con lo que dijo su tío.

“Ray era pequeño, quizá unos 50 kilos. Muy callado”, expresó. “Había salido del hospital hacía un mes. Lo habían operado, le habían puesto puntos después de una infección estomacal. Todavía estaba débil”.

Los parientes de la víctima estaban conmocionados por el solo hecho de que alguien pudiera matar a Raymond. De acuerdo con su exesposa, Meredith Page, era un hombre hogareño, padre de dos gemelos de 18 años y una hija de 15.

“Él no era un tipo de la calle, nunca lo fue”, manifestó ella. “Sospecho que conocía a esta persona. Esto es definitivamente extraño e impactante”.

De acuerdo con su exesposa, Raymond residía en Harlem.

“Ray me cuidaba cuando estaba enfermo”, dijo su tío. “Fue mi asistente personal por un tiempo. Me cuidó hasta que volvió a trabajar. Tuvo diferentes trabajos, como mantenimiento, etc. Solo intentaba ganarse la vida”.

Aparte del dolor causado por el asesinato de Raymond, su muerte trajo dolorosos recuerdos a la familia, cuando su hermano sufrió un destino muy parecido cuando fue acuchillado hace casi 20 años, expresaron.

“Perdió a su padre y a su hermano con muy poca diferencia de tiempo, así que fue muy traumático para él”, dijo su exesposa. “Era su único hermano, y desde entonces ha tenido que lidiar con muchas cosas”.

