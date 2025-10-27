Mujer acuchillada fatalmente afuera de un bar en El Bronx tras de una discusión, según la policía

Una mujer fue apuñalada hasta la muerte a las afuera de un bar de El Bronx la madrugada del domingo luego de un altercado, y las autoridades expresaron que están tras la búsqueda de la persona que le quitó la vida.

Los agentes respondieron justo después de las 4:00 de la madrugada a una llamada al 911 sobre una agresión frente a Mama Dora Bar and Lounge en East Kingsbridge Road, entre las avenidas Morris y Jerome en Fordham Manor, de acuerdo con los funcionarios del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

Cuando se apersonaron los oficiales, se enteraron de que Pamela Almonte Cabrera, de 35 años, había sido acuchillada en numerosas ocasiones en el pecho y fue llevada por medios privados al BronxCare Health Systems, posteriormente, fue trasladada al Hospital Lincoln donde fue declarada muerta, manifestaron las autoridades.

En las imágenes de una cámara de seguridad se puede observar a una muchedumbre afuera del bar. Los oficiales dijeron que el crimen se debió a una pelea verbal en el bar, informó Gothamist.

El NYPD no ha hecho ningún arresto por este caso.

Los datos de la policía muestran que los homicidios y las agresiones graves en el Precinto 52, que incluye Fordham Manor, Bedford Park, Kingsbridge, Norwood y University Heights, disminuyeron un 55% y aumentaron un 16%, respectivamente, hasta el 19 de octubre, en comparación con el mismo periodo del 2024. En toda la Gran Manzana, esos crímenes han bajado un 16% y menos del 1% año tras año.

Sigue leyendo: